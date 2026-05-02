São Paulo estuda executivo do Bahia para diretoria de marketing

O São Paulo está estudando ter Rafael Soares, atual diretor de marketing do Bahia, para substituir Eduardo Toni, que pediu demissão da diretoria na quinta-feira.

continua após a publicidade

Ao que tudo indica, mais conversas devem acontecer no decorrer da semana. Vale destacar que neste domingo (3), o Tricolor encara justamente o Bahia, em jogo que acontecerá em Bragança Paulista.

(Foto: Divulgação/ Bahia)

Entenda os bastidores da demissão do diretor de marketing do São Paulo

Na noite de quinta-feira (31), Eduardo Toni, até então diretor de marketing do São Paulo, pediu demissão do cargo que ocupava havia cinco anos.

continua após a publicidade

Parte da pressão interna aumentou após o clube recuar no contrato de patrocínio com a Unimed, que previa marca na barra da camisa.

O motivo foi a identificação de uma intermediária que receberia R$ 4,5 milhões em comissão, valor dividido em três anos.

Segundo apuração, uma empresa indicada pelo departamento de marketing aparecia como intermediária do negócio. Pelo acordo inicial, o Tricolor pagaria R$ 4,5 milhões pela operação, divididos em R$ 1,5 milhão por ano, ao longo de três temporadas.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

➡️Qual será o destino do São Paulo em 2026? Simule os resultados do Brasileirão

A presença dessa intermediária chamou a atenção da presidência. Pelo fluxo interno, contratos negociados pelo marketing passam pelo Conselho de Administração, formado por oito membros, responsável por emitir parecer antes do envio ao Conselho Deliberativo.



A aprovação direta só ocorre em casos de menor valor, o que não se enquadrava neste cenário. Antes mesmo da reunião que trataria do tema, o presidente decidiu retirar o item da pauta, impedindo que fosse levado à votação.



O assunto ainda chegou a ser discutido no Conselho de Administração, mas sem deliberação. A decisão foi interromper o processo para revisão dos termos do contrato.



A intermediária em questão, indicada pelo departamento de marketing liderado por Eduardo Toni, é a corretora de seguros New Honest, com sede na Praça Roberto Gomes Pedrosa, nº 1, mesmo endereço do Morumbis. O Lance! entrou em contato com o diretor e atualizará a matéria em caso de resposta.

continua após a publicidade

⚽ Aposte em menos de 2.5 gols em São Paulo x Bahia @1.66

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.



