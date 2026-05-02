Reforma do estatuto do Vasco propõe remuneração de dirigentes e maior abertura da SAF
Projeto também prevê redução da participação mínima do clube na SAF
- Matéria
- Mais Notícias
O Vasco deu mais um passo rumo a mudanças estruturais importantes. Um grupo de conselheiros, incluindo membros da situação e da oposição, apresentou uma proposta de reforma do estatuto que pode alterar significativamente a governança do clube e sua relação com a Sociedade Anônima do Futebol (SAF).
Flamengo x Vasco: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão
Onde Assistir
Vasco associativo tem superávit em 2025, mas resultado depende da reestruturação das dívidas
Vasco
Ancelotti observará jogadores de Flamengo e Vasco antes de convocação da Seleção Brasileira
Seleção Brasileira
➡️ Flamengo x Vasco: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão
O texto, que começou a ser elaborado no ano passado, foi distribuído recentemente a beneméritos, vice-presidentes e demais sócios. A data da votação ainda não foi definida.
Mais ações da SAF à venda
Um dos pontos centrais da proposta é a redução da participação mínima do clube associativo na SAF. Atualmente fixada em 20%, ela passaria a ser de 10%. Na prática, isso permitiria ao Vasco vender até 90% das ações do futebol a investidores, ampliando as possibilidades de negociação — inclusive em conversas já avançadas com o empresário Marcos Lamacchia.
Fim da quarentena para dirigentes
Outra mudança relevante é o fim da chamada "quarentena". Pela regra atual, dirigentes do clube precisam aguardar cinco anos após deixar seus cargos para assumir funções remuneradas na SAF. A proposta elimina essa exigência, permitindo a transição imediata entre o associativo e a empresa.
Remuneração para cargos diretivos
O projeto também abre a possibilidade de remuneração para dirigentes, incluindo o presidente e vice-presidentes. Hoje, esses cargos não são pagos. Caso aprovado, o pagamento será condicionado à dedicação exclusiva e à previsão no orçamento anual.
Os limites propostos são:
- Presidente: até 80% do teto do funcionalismo público federal (atualmente cerca de R$ 46 mil)
- 1º e 2º vice-presidentes gerais: até 60% do teto
- Vice-presidentes administrativos: até 50% do teto
- O atual presidente, Pedrinho, ocupa o cargo sem remuneração.
➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco
Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias