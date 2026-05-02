São Paulo terá retorno de Lucas Moura contra o Bahia; veja provável escalação

O São Paulo encerrou a preparação para enfrentar o Bahia com uma novidade. Lucas Moura, recuperado de fraturas nas costelas, treinou normalmente e voltará a ser relacionado. Existia uma expectativa que ele fosse relacionado somente na próxima semana, porém já estará disponível para enfrentar a equipe baiana. Lucas deve começar no banco.

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Além da volta de Lucas, o Tricolor contará com Lucas Ramon, Enzo, Danielzinho, Artur, Luciano e Calleri, que não viajaram para a Bogotá, contra o Millonarios na última terça-feira (28). No mais, o São Paulo não contará com Rafael Toloi que, com dores na panturrilha esquerda, permaneceu em tratamento no Reffis.

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(Foto: Erico Leonan / São Paulo FC)

Veja como foi o treino do São Paulo

Na manhã deste sábado (2), repetindo o que já havia acontecido nos últimos dias, o camisa 7 participou normalmente das atividades com o restante do elenco e volta a ficar disponível para o técnico Roger Machado.

No SuperCT, o último treino antes do duelo deste fim de semana começou com trabalhos de aquecimento orientados pela preparação física.

Na sequência, Roger Machado comandou uma longa atividade de bolas paradas. Depois, o elenco realizou novo treino tático, dando sequência aos ajustes feitos ao longo da semana. Para encerrar a preparação, os jogadores participaram de um enfrentamento em campo reduzido entre duas equipes.

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Veja a provável escalação do São Paulo

Um provável time do São Paulo é formado por Rafael; Lucas Ramon, Sabino, Alan Franco e Wendell; Bobadilla, Danielzinho e Cauly; Luciano, Artur e Calleri.