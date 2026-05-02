Corinthians vê evolução de Memphis após lesão e prioriza 'retorno seguro'

O técnico Fernando Diniz evitou estipular uma data exata para o retorno do atacante Memphis Depay aos jogos do Corinthians. O camisa 10 não entra em campo desde 22 de abril, quando sofreu lesão na partida contra o Flamengo, na Neo Química Arena.

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Memphis iniciou, na semana passada, a fase de transição física sob supervisão dos departamentos de fisioterapia e performance. Essa é uma das etapas finais do processo de recuperação após a lesão que provocou um estiramento no músculo anterior da coxa direita.

— Não vou dar uma data (para o retorno), mas vou falar que ele está cada vez melhor. Acho que temos que ter cuidado com o Memphis. Ele tem que voltar de uma maneira consistente, para ficar no campo. Ele está se dedicando muito, participa toda hora, inclusive hoje, no vestiário. É uma liderança importante para nós. Tem que voltar com muito preparo, para aguentar a intensidade — disse Diniz.

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Mesmo fora de campo, no entanto, o treinador destacou a importância do holandês no dia a dia do clube. A intenção do Corinthians, inclusive, é ter Memphis 100% antes do retorno.

— Ele está sempre presente e, atualmente, é um membro fundamental e uma liderança muito importante para nós, presença no vestiário. Precisamos que ele retorne com boa saúde física e bem preparado para aproveitar as oportunidades nos jogos — completou.

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Diniz avalia retorno de Memphis (Foto: Eduardo Carmim/Photo Premium/Folhapress)

Renovação de Memphis com o Corinthians

O Corinthians segue buscando alternativas junto a empresas para renovar o contrato de Memphis Depay. O jogador tem vínculo até 20 de junho deste ano e já pode assinar pré-contrato com outra equipe. No entanto, a intenção do Timão é estender o vínculo por mais dois anos.

➡️ Corinthians avança em negociação com parceiro e fica otimista para manter Memphis

A diretoria corintiana mantém conversas com duas empresas para viabilizar a permanência do atacante. Uma delas é a Esportes da Sorte, patrocinadora máster do Timão, que se colocou à disposição para ajudar nas tratativas.

Ainda não há definição exata sobre a participação financeira de cada empresa. Não está descartada, inclusive, a possibilidade de duas empresas atuarem em conjunto para bancar a permanência do camisa 10.

Após as conversas recentes, o Lance! apurou que o Corinthians demonstra otimismo em relação à permanência do jogador. Recentemente, o presidente Osmar Stabile afirmou que a continuidade do atacante depende diretamente do acerto com a nova empresa parceira.

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