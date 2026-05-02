Diniz relembra mensagem de apoio a Yuri Alberto em fase difícil no Corinthians

O atacante Yuri Alberto não vive seu melhor momento na temporada, ao menos em número de gols, sua principal função. Isso, no entanto, não o faz perder prestígio com o técnico Fernando Diniz.

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Em entrevista após a vitória diante do Peñarol, Diniz revelou que, antes de trabalhar com o atacante, em um momento ruim que Yuri Alberto atravessava no Corinthians, enviou uma mensagem de apoio ao camisa 9.

— Em momentos que ele teve aqui no Corinthians de questionamento, eu até mandei mensagens através do Marcelo Carpes (preparador de goleiros), que é meu amigo, falando que estava com ele sempre, torcendo para acontecer as melhores coisas. Porque ele merece muitas coisas. Aqui no Corinthians, já ajudou a conquistar muitas coisas e foi importante, porque ele merece, tem muito merecimento. Para mim, é muito bom trabalhar com esse cara. Muito mesmo — comentou o treinador.

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Diniz explicou os motivos que fazem Yuri Alberto ser um jogador diferente em sua avaliação técnica.

— O Yuri é um jogador que eu tinha muita gana de trabalhar junto, porque ele representa muita coisa que eu penso do futebol e da vida. Sem conhecê-lo, eu já sabia o que iria encontrar quando fosse trabalhar com ele, e é exatamente aquilo que eu imaginava. É uma pessoa diferente. É um cara que não fez gols e se a gente está ganhando os jogos, mesmo sem ele marcar, é porque ele está no time. Ele é um exemplo daquilo que quero que os jogadores façam. Não desiste, trabalha, é solidário, corajoso. São qualidades humanas que o fazem muito especial para mim. É uma honra para mim trabalhar com ele — finalizou.

Yuri Alberto marcou cinco gols na temporada (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF/Folhapress)

Números de Yuri Alberto pelo Corinthians

Na temporada de 2026, Yuri Alberto soma 20 jogos, sendo 16 como titular, com cinco gols e duas assistências. O atacante precisa de 212 minutos para participar diretamente de um gol e acumula 37 finalizações, 15 delas no alvo, com média de 7,4 chutes para balançar as redes. A conversão de grandes chances é de 27%, além de três oportunidades claras criadas. Nos duelos, mantém 42% de eficiência, sofre 0,9 faltas por partida, já sofreu um pênalti e tem nota média 6,69 no Sofascore.

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Pelo Corinthians, os números gerais indicam 226 partidas disputadas, sendo 193 como titular, com 81 gols e 22 assistências. O camisa 9 registra média de 167 minutos para participar de um gol, além de 561 finalizações, com 215 no alvo, e precisão de 6,9 chutes para marcar. A conversão de grandes chances chega a 45%, com 29 oportunidades claras criadas ao longo da passagem. Yuri também apresenta 42% de eficiência nos duelos, média de 1,4 faltas sofridas por jogo, quatro pênaltis sofridos e nota 6,97 no Sofascore.

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