A rodada perfeita para o Atlético seria com uma vitória sobre o Mengão combinada com uma derrota do Palmeiras para o América-MG, em São Paulo, e do Botafogo, para o Coritiba, na capital paranaense. Assim, Verdão, Galo e Fla dividiram a liderança, com 63 pontos, com os palmeirenses em primeiro, por conta do saldo de gols, seguido dos atleticanos, e os flamenguistas em terceiro.