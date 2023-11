Além de estar atrás do placar duas vezes no decorrer da partida, o Palmeiras foi buscar o resultado e, consequentemente, a manutenção no topo do Brasileirão com um jogador a mais. Isso porque o zagueiro Gustavo Gómez foi expulso no início do segundo tempo, quando a partida ainda era vencida pelo Fortaleza por 1 a 0.