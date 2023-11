São nove jogos de Tite à frente do Flamengo, com seis vitórias. Quando ele assumiu o cargo, o Rubro-Negro estava 11 pontos atrás do líder do Brasileirão. Hoje, o Fla está empatado em pontuação com o Palmeiras, primeiro colocado: ambos com 63. A fórmula? RE-GU-LA-RI-DA-DE.