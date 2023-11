O primeiro tempo começou com uma grande chance para o Imortal. Logo aos três minutos, Reinaldo, que atuou como ala, finalizou de dentro da área, mas Everson defendeu. Após o susto, o Atlético-MG dominou as ações do duelo e abriu o placar com golaço de Guilherme Arana, que aproveitou rebote dentro da área para bater de primeira.