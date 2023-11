CINCO PONTOS QUE MARCARAM A PARTIDA



>ENCAROU! Enquanto o técnico Abel Ferreira, do Palmeiras, reclamava com a arbitragem na beira do gramado, logo no início do jogo, Juan Pablo Vojvoda, comandante do Fortaleza, ficou encarando o português. O clima estranho, no entanto, não se estendeu em confusão entre os treinadores.



>DE PRIMA! mas se a primeira chegada do Leão deu trave, a segunda não teve jeito: foi gol. Guilherme partiu pelo lado esquerdo e serviu Thiago Galhardo que, de primeira, matou o goleiro Weverton colocando o Leão na frente.



>DE NOVO GÓMEZ? Expulso há duas rodadas, quando o Palmeiras perdeu para o Flamengo, o zagueiro retornou após cumprir suspensão na vitória palmeirense sobre o Internacional e novamente recebeu um cartão vermelho. O lance da punição aconteceu em um lance que Murilo escorrega, Calebe sairia na cara do gol e sofre a falta do paraguaio na entrada da grande área.



>LÁ E CÁ! Mesmo com um jogador a menos, o Palmeiras conseguiu o empate minutos após perder Gustavo Gómez com Raphael Veiga acertando um belo chute de fora da área no canto esquerdo do goleiro João Ricardo. Porém, na sequência Calebe colocou novamente o Fortaleza na frente.



> O ERRADO QUE DEU CERTO! Quando parecia que o Verdão perderia o jogo e também a liderança do Campeonato Brasileiro, um chute torto de Piquerez encontrou Murilo, que escorou de cabeça para área e a bola sobrou para Zé Rafael finalizar no canto esquerdo para definir o placar.