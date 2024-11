Torcedor e artilheiro do Ceará, Erick Pulga emociona web após acesso

Um torcedor em campo. O atacante Erick Pulga, do Ceará, foi uma das peças mais importantes na campanha que terminou no acesso da equipe à Série A do Campeonato Brasileiro. Artilheiro da Série B, o jogador emocionou a torcida com a declaração após a confirmação da vaga na primeira divisão.

— É uma sensação que nunca vou esquecer na minha vida. Eu fico muito emocionado, porque na minha última entrevista eu falei que ia sair daqui com o acesso. Nas redes sociais, eu vi que muita gente desacreditou e disse que eu não ia subir com esse time. Não é mérito meu, mas de todo o grupo — disse Pulga, em entrevista após o acesso.

O Ceará terminou a Série B em quarto lugar, se classificando com a última vaga possível. O time comandado por Léo Condé empatou, sem gols, com o Gurarani, em partida disputada no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. A classificação veio graças à derrota do Novorizontino para o Goiás, por 1 a 0. Em 2025, o Ceará voltará a primeira divisão do Campeonato Brasileiro após dois anos seguidos na Segundona.

Erick Pulga terminou a Série B como artilheiro da competição. O atacante do Ceará anotou 13 gols em 35 jogos disputados na competição.

Erick Pulga durante o jogo entre Ceará e Paysandu, pela Série B do Campeonato Brasileiro (Foto: Lucas Emanuel/AGIF)