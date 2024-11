Presidente do Sport comenta negociação por Lucas Lima, que pertence ao Santos

Na última segunda-feira (25), Yuri Romão, presidente do Sport, afirmou que vai negociar a permanência de Lucas Lima no elenco para 2025 nos próximos dias. Em entrevista à "ESPN", o mandatário rasgou elogios ao meia-atacante, crucial na partida que confirmou o acesso do clube pernambucano à Série A do Brasileirão.

- É um extraordinário profissional. Só tenho elogios ao profissional Lucas, não estou nem falando das habilidades. Estou falamos do profissionalismo. Um líder do bem, aquele líder "calado", que todos seguem. Um rapaz alegre, super de boa. Só tenho elogios a ele. Não estou falando realmente do desempenho em campo, porque o desempenho em campo depende muito dos companheiros. Falar do desempenho dele sem falar dos outros não combina, não dá. Não adianta dizer que ele fez um lançamento maravilhoso sem dizer que o outro atleta pegou a bola e fez o gol. O coletivo do Sport favoreceu o futebol do Lucas. Ele sabe e entende isso - disse Yuri Romão.

O Sport pagou uma multa de R$ 500 mil ao Santos para contar com Lucas Lima, emprestado pelo time paulista, no confronto que definiria o acesso dos pernambucanos à elite do futebol brasileiro. Após isso, o atleta marcou dois gols contra o ex-clube, que garantiram a vitória por 2 a 1 e a terceira colocação na Série B.

Yuri Romão deixou claro o desejo de contar com o meia-atacante para a próxima temporada, porém, não será uma negociação fácil. O contrato de empréstimo do jogador com o clube do Recife vai até o fim do ano.

Lucas Lima, do Sport, marcou os dois gols da equipe no confronto na Ilha do Retiro. Foto: Marlon Costa/AGIF

- A gente conversou com ele de forma breve, não fui nem eu que conversei. Há o interesse por parte dele. Agora que entra de fato uma negociação. Tem empresário, ele, o Santos… Não é algo trivial, não está indo comprar um pacote de feijão. Está negociando um atleta de alto nível. Há interesse das partes, de ele permanecer em Pernambuco, de tê-lo conosco em 2025. Vamos tentar encontrar as variáveis que se encaixam nessa equação para que no fim dê tudo certo - complementou o presidente do Sport.

Lucas Lima viveu grandes momentos com a camisa do Santos entre 2014 e 2018. Na época, chegou a ser especulado no Barcelona. Depois, porém, teve uma carreira irregular. O meia retornou ao Peixe no ano passado, mas não conseguiu evitar o primeiro rebaixamento do clube na história. Após anos de altos e baixos, o jogador de 34 anos reencontrou o bom futebol em Recife.

Números de Lucas Lima na Série B 2024

35 jogos

3 gols

10 assistências (1° da liga)

82 passes decisivos (1º da liga)

12 grandes chances criadas (1º da liga)

Fonte: Sofascore

