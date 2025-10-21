menu hamburguer
AO VIVO: Lance! transmite Paraná x Passo Fundo pelas quartas do Brasileiro de Futsal

Partida terá Marcelo Rodrigues como convidado

Kauhan Fiaux
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porMarcelo Velloso,
Dia 21/10/2025
19:00
Paraná e Passo Fundo no Brasileiro de Futsal (Foto: Lance!)
imagem cameraParaná e Passo Fundo no Brasileiro de Futsal (Foto: Lance!)
Paraná e Passo Fundo se enfrentam pelas quartas de final do Campeonato Brasileiro de Futsal. O Lance! transmite a partida, ao vivo e com imagens, com pré-jogo a partir das 19h (de Brasília) no Youtube. O jogo começa às 20h e conta com a participação do comentarista Marcelo Rodrigues, uma das vozes mais conhecidas da modalidade no país. Acompanhe abaixo:

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

A audiência do Lance! terá a oportunidade de acompanhar a análise de um profissional com uma trajetória lendária na cobertura esportiva, notavelmente no Sportv e no Grupo Globo. Marcelo Rodrigues traz na bagagem a experiência de ter comentado nada menos que 27 edições da Liga Nacional de Futsal, 27 Taças Brasil, 20 Copas Américas e 7 Campeonatos Mundiais da modalidade.

