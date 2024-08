Roger Machado enfrenta ex-clube, o Juventude, neste domingo (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)







Escrito por Lance! • Publicada em 31/08/2024 - 19:11 • Porta Alegre (RS)

O domingo (1º) marca o retorno de Roger Machado ao Alfredo Jaconi após trocar o Juventude pelo Internacional. Para o confronto, a torcida alviverde preparou uma ‘homenagem' para o antigo técnico.

Nas redes sociais, imagens de notas de dinheiro falsas com a cara de Roger e os dizeres ‘sem caráter' viralizaram. Essa será a primeira vez em que o técnico volta ao Alfredo Jaconi após deixar o comando do Juventude. A saída foi considerada turbulenta pela torcida, já que Roger não cumpriu o contrato e aceitou treinar o rival.

"Homenagem" da torcida do Juventude a Roger Machado (Foto: Reprodução/Internet)

O Juventude recebe o Internacional no início da noite de domingo, a partir das 18h30, no Alfredo Jaconi. A partida é válida pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar de ter perdido o último jogo, o Papo aposta no retrospecto da temporada, na qual já eliminou o Colorado em duas competições: Campeonato Gaúcho e Copa do Brasil.