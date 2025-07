Tite se surpreende com carinho da Fiel e exalta legado do Corinthians

Tite comandou os veteranos do Corinthians no empate por 1 a 1 com o Boca Legends, no Pacaembu, em duelo que reuniu os jogadores que disputaram a final da Libertadores de 2012. Neste sábado (5), Mouche marcou para os argentinos e Fábio Santos empatou. Na beira do gramado, o treinador levou o jogo bem a sério.

O técnico passou os dois tempos de pé, com braços cruzados e rosto fechado, como se a partida valesse pela Libertadores de 2012. Após o jogo, Tite explicou que o motivo foi honrar o legado da equipe, que segundo ele, é a competitividade.

— As pessoas me perguntam qual é o maior legado deste grupo, e eles ensinaram que é possível ganhar, vencer, sendo o melhor, não precisa dar porrada para ninguém, não precisa apelar, não precisa ofender ninguém. Isso não é demagogia, é um lastro educador, eu tenho dois netos, e de avô que sei, tenho que passar esse legado para eles. Hoje tinha oito garotos na palestra, e eles tiveram um pouco desse legado, dá para vencer na vida sendo o melhor, sem apelar — falou após o jogo comemorativo.

Treinador se emocionou em reencontro com a Fiel (Foto: José Idalgo/Ag.Corinthians)

Reação da Fiel e emoção de Tite

Após o jogo, a torcida cantou o nome do treinador nas arquibancadas do Pacaembu. Tite chegou a acertar o retorno ao Corinthians em abril desta temporada, mas recuou para cuidar de sua saúde mental. O carinho no reencontro com a Fiel surpreendeu o comandante.

— Ela me surpreende a cada momento, eu sou um profissional e sei que eu tenho necessidade de trabalhar em diferentes locais, mas tem alguns locais que são especiais, que a gente se sente acolhido, se sente com carinho, o que o torcedor passou para mim, eu só poderia retribuir com carinho também, transpôs a mim — finalizou o técnico.