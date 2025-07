Com preleção de Tite, ex-jogadores do Corinthians revivem final da Libertadores

Ex-jogadores de Corinthians e Boca que estiveram na decisão da Libertadores de 2012 se reencontraram neste sábado (5), no Pacaembu. O amistoso comemorativo terminou 1 a 1, com gols de Mouche, para os argentinos, e Fábio Santos. No vestiário, o clima era diferente, e teve até preleção especial de Tite.

Após a partida, os jogadores contaram que os bastidores, que no início era de descontração, ganhou contornos de competitividade após o discurso de Tite. A participação do treinador acalmou alguns jogadores, que gostaram de vê-lo bem. O comandante acertou com o Corinthians em abril deste ano, mas recuou para cuidar de sua saúde mental.

— Primeiro que ele estava pedindo mais ou menos o que a gente fazia em 2012, pedindo bola em profundidade, mas aí o Liedson falou: "Pelo amor de Deus, só bola no pé que eu não quero correr", aí quebrou o clima. Foi muito legal ver o Tite participativo, animado, estávamos preocupados após o problema dele de saúde e foi muito gostoso ver essa alegria dele de novamente estar nos comandando — disse Fábio Santos após a partida.

Elenco se emocionou com preparação para jogo festivo (Foto: Agência Corinthians)

Foco e emoção

Alessandro, capitão daquela conquista, afirmou que o principal objetivo da equipe foi ser competitivo para honrar a presença dos torcedores que estiveram no Pacaembu.

— Tite foi profissional, leal, sério, porque isso está no DNA dele, quando ele olha para a arquibancada e vê o torcedor ele pensa que é o mínimo que ele poderia fazer é retribuir desta forma, sendo justo, pedindo comprometimento, vitória, entrega, ele conhece muito da história do Corinthians. Ele tratou como se fosse um jogo sério, de classificação - disse o jogador.

Liedson também destacou o momento de união do grupo. O atacante disse que se emocionou com a reunião antes da partida, e que a sensação foi de que estavam em uma partida, mas claro, com mais de uma década de desgaste.

— A preleção foi como sempre, muito sério, emocionante, ele consegue tirar isso dos jogadores, e mesmo em uma partida festiva, foi muito sério. Nós temos nossas limitações, idade, peso, lesões, e estávamos aqui para oferecer o nosso melhor, cada um do seu jeito — falou o atacante.