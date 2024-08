Roger Machado critica arbitragem após empate: ‘Árbitro bom é aquele que ninguém nota’

Foto: Maxi Franzoi/AGIF







Roger Machado concedeu entrevista coletiva na noite desta quarta-feira (28) após o empate em 0 a 0 entre Internacional e Cruzeiro. O alvo principal de críticas do treinador foi a arbitragem da partida.

Além da expulsão de Agustín Rogel, a arbitragem marcou um penalti para o Cruzeiro - desperdiçado por Kaio Jorge. Para Roger, há falta de critério em ambos os lances. O técnico chegou a dizer que existiu ‘injustiça’ no jogo.

-Você percebe a injustiça dentro de campo e se agiganta para não permitir que o jogo seja decidido pelos critérios de arbitragem. Se é árbitro jovem, a gente compreende. Mas esse árbitro (Bruno Arleu de Araújo) apita há muitos anos. Eu já falei em entrevista e afirmo novamente: não consigo entender o critério da arbitragem brasileira (…) Árbitro bom é aquele que ninguém nota. - disse Roger.

Apesar das críticas, Roger destacou a atuação do time do Internacional. Segundo o técnico, o elenco soube segurar o jogo mesmo com um atleta a menos desde a primeira etapa. Com o resultando, o Colorado volta com um ponto na bagagem em partida atrasada da 5ª rodada do Campeonato Brasileiro.