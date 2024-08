Dupla de reforços se apresenta ao Flamengo e vive expectativa por estreia

Plata com a camisa 45 do Flamengo no Ninho — Foto: Gilvan de Souza / Flamengo







Publicada em 31/08/2024 - 12:04 • Rio de Janeiro (RJ)

Badalados, Gonzalo Plata e Alex Sandro se apresentaram ao Flamengo, na manhã deste sábado (31), no Ninho do Urubu. Os atletas conheceram as instalações e tiveram a primeira troca com a comissão técnica e os jogadores do clube.

Regularizado, Alex Sandro ainda não fará sua estreia pela equipe, que enfrenta o Corinthians, neste domingo, às 16h, na Neo Química Arena. Plata ainda não está liberado, mas a expectativa é que o jogador, que vestirá a camisa 45, seja regularizado na segunda-feira (2).

A dupla se junta a Michael e ao meia argentino Carlos Alcaraz para formar o pacotão de reforços nesta janela de transferências. Alcaraz será o único novo reforço em São Paulo. O meia se apresentou bem e está à disposição de Tite. Michael sofreu uma lesão na coxa e ficará fora por cerca de dois meses.