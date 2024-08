Retorno do Grêmio para a Arena tem ingressos esgotados

Grêmio volta à Arena após enchentes no Sul (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 31/08/2024 - 18:42 • Porto Alegre (RS)

Após mais de 130 dias intercalando estádios como mandante, o Grêmio finalmente voltará a jogar na Arena. Na manhã de domingo (1º), o Tricolor encara o Atlético-MG, às 11h, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

➡️Partida entre Botafogo e Grêmio não será no Nilton Santos; entenda

Para o confronto, os ingressos já estão esgotados, de acordo com a administradora da Arena. A carga de entradas para a primeira partida foi baixa. Pouco mais de 12 mil torcedores acompanharão o jogo entre o Tricolor e o Galo.

Isso porque o estádio ainda não se encontra nas condições ideais para o retorno. Entretanto, o presidente do Grêmio, Alberto Guerra, revelou que prefere voltar com menos torcedores do que seguir jogando fora do seu mando.

➡️Vice do Grêmio fala sobre permanência de Renato Gaúcho: ‘A gente confia no trabalho dele‘

O último jogo da Arena foi em 20 de abril, contra o Cuiabá. Desde então, o Tricolor mandou suas partidas no Couto Pereira, em Curitiba, no Kleber Andrade, em Cariacica, no Centenário e no Alfredo Jaconi, em Caxias, e na Arena Condá, em Chapecó.