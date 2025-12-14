O Cruzeiro irá decidir uma vaga na final da Copa do Brasil na noite deste domingo (14), contra o Corinthians, na Neo Química Arena. Para a partida, o técnico Leonardo Jardim terá que decidir quem escalará nos lugares de Lucas Romero e Lucas Villalba.

O volante, apesar de ter viajado junto com o elenco para o confronto contra o Timão, não irá jogar porque está suspenso. Para a posição, o comandante celeste chegou a pautar duas opções na coletiva após a derrota por 1 a 0 no Mineirão.

Na zaga, depois da lesão ligamentar no tornozelo esquerdo de Lucas Villalba, a tendência é que Jonathan Jesus ganhe outra oportunidade. João Marcelo também é opção.

– Temos alguns jogadores que vão jogar, diferente dos de hoje. Temos um elenco, Walace, o Matheus Henrique, que podem fazer a função. No lugar do Villalba temos o Jonathan. Não preocupa porque o elenco ao logo da temporada mostrou que temos saídas. Eu achava que teríamos o apoio na Toca para esse jogo. Peço aos torcedores que nos deram apoio nos outros jogos, que nos façam uma visita para motivar esses jogadores. O trabalho que fizeram durante a temporada é importante para chegarmos a mais uma final – comentou Leonardo Jardim.

Sendo assim, uma provável escalação do Cruzeiro vem com: Cássio; William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Kaiki; Lucas Silva, Walace (Matheus Henrique), Christian, Matheus Pereira, Kaio Jorge, Arroyo.

Despedida com apoio da torcida do Cruzeiro

Antes da viagem do elenco celeste para São Paulo na noite de sábado, torcedores se concentraram na entrada da Toca da Raposa II e foram convidados a ver o final do treino e ter contato com os jogadores.

O Cruzeiro enfrentará o Corinthians na noite deste domingo (14), às 18h (de Brasília), na Neo Química Arena. Para se classificar para a final, os mineiros precisam de uma vitória por dois ou mais gols de diferença, ou por um para levar a disputa para os pênaltis.