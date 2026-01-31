menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Nacional

Torcida do Corinthians é maioria em Brasília antes de final contra o Flamengo; rubro-negros rebatem

Rubro-Negros e corintianos lotarão o Estádio Mané Garrincha neste domingo

fe4a4413-7df6-4f4d-8be7-876c6484bfa3_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-13.03.44-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Ulisses Lopresti
Enviados especiais
6d94f20e-a857-4d17-b0ff-f8edf95e23a1_Foto_Lucas-Bayer-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Bayer
Enviados especiais
Dia 31/01/2026
13:12
Presença da Fiel chama atenção em Brasília
imagem camera(Foto: Lucas Bayer/Lance!)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Brasília vive o clima da grande decisão da Supercopa Rei, que será disputada neste domingo (1º) entre Flamengo e Corinthians, no estádio Mané Garrincha. Torcedores de diversas partes do país já tomam a capital federal para acompanhar a final. Na véspera do confronto, a forte presença da Fiel nas ruas e pontos turísticos chama a atenção.

continua após a publicidade

Relacionadas

A reportagem do Lance! circulou pela região central de Brasília e ouviu torcedores e moradores da capital. Nos pontos turísticos, a presença de corintianos é maior e chama a atenção até mesmo de flamenguistas.

Torcedores do Corinthians em Brasília
Torcedores do Corinthians na Catedral de Brasília (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

A mobilização da torcida do Corinthians para a partida é notória. Esta será a primeira vez que o clube alvinegro disputa a decisão desde que a Supercopa Rei voltou ao calendário nacional, em 2020. A torcida organizada Gaviões da Fiel mobilizou 74 ônibus para Brasília, enquanto outros torcedores chegam à capital federal por diferentes meios.

continua após a publicidade

— Viemos de carro, do ABC paulista, direto de São Bernardo do Campo para Brasília para ver o Coringão ser campeão. A Fiel está sempre junto, a gente faz loucuras, move o mundo e o Brasil. Não há limites para a torcida — disse Igor, um dos torcedores entrevistados pelo Lance!.

Torcedor com o escudo do Corinthians (Foto: Lucas Bayer/Lance!)
Torcedor com o escudo do Corinthians (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

O confronto entre as duas maiores torcidas do Brasil esquentou uma rivalidade para saber quem será dominante nas arquibancadas do Mané Garricha. Ainda há ingressos à venda para a decisão, comercializados pela internet.

continua após a publicidade

Será a maioria?

Por outro lado, moradores de Brasília ouvidos pelo Lance! reconhecem uma maior presença de torcedores do Corinthians na cidade, mas questionam se isso representa vantagem para a decisão. Na capital federal, a maioria dos torcedores é do Flamengo.

Levantamento da CODEPLAN, realizado em 2014 por meio da Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios (PDAD), aponta que 47,9% da população brasiliense torce para o Flamengo. O Vasco aparece em segundo lugar, com 12,2%, enquanto o Corinthians ocupa a terceira posição, com 7,9%.

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A tendência é que a maioria dos torcedores corintianos presentes em Brasília para a final seja formada por viajantes, enquanto o Flamengo conta com uma base consolidada de torcedores locais.

— A torcida do Flamengo esgotou os seus ingressos logo no primeiro dia. Mengão dentro e fora de campo — disse Luiz Henrique, morador de Niterói, no Rio, que veio para Brasília.

+ Aposte na decisão da Supercopa Rei!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias