Torcida do Corinthians é maioria em Brasília antes de final contra o Flamengo; rubro-negros rebatem
Rubro-Negros e corintianos lotarão o Estádio Mané Garrincha neste domingo
Brasília vive o clima da grande decisão da Supercopa Rei, que será disputada neste domingo (1º) entre Flamengo e Corinthians, no estádio Mané Garrincha. Torcedores de diversas partes do país já tomam a capital federal para acompanhar a final. Na véspera do confronto, a forte presença da Fiel nas ruas e pontos turísticos chama a atenção.
A reportagem do Lance! circulou pela região central de Brasília e ouviu torcedores e moradores da capital. Nos pontos turísticos, a presença de corintianos é maior e chama a atenção até mesmo de flamenguistas.
A mobilização da torcida do Corinthians para a partida é notória. Esta será a primeira vez que o clube alvinegro disputa a decisão desde que a Supercopa Rei voltou ao calendário nacional, em 2020. A torcida organizada Gaviões da Fiel mobilizou 74 ônibus para Brasília, enquanto outros torcedores chegam à capital federal por diferentes meios.
— Viemos de carro, do ABC paulista, direto de São Bernardo do Campo para Brasília para ver o Coringão ser campeão. A Fiel está sempre junto, a gente faz loucuras, move o mundo e o Brasil. Não há limites para a torcida — disse Igor, um dos torcedores entrevistados pelo Lance!.
O confronto entre as duas maiores torcidas do Brasil esquentou uma rivalidade para saber quem será dominante nas arquibancadas do Mané Garricha. Ainda há ingressos à venda para a decisão, comercializados pela internet.
Será a maioria?
Por outro lado, moradores de Brasília ouvidos pelo Lance! reconhecem uma maior presença de torcedores do Corinthians na cidade, mas questionam se isso representa vantagem para a decisão. Na capital federal, a maioria dos torcedores é do Flamengo.
Levantamento da CODEPLAN, realizado em 2014 por meio da Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios (PDAD), aponta que 47,9% da população brasiliense torce para o Flamengo. O Vasco aparece em segundo lugar, com 12,2%, enquanto o Corinthians ocupa a terceira posição, com 7,9%.
A tendência é que a maioria dos torcedores corintianos presentes em Brasília para a final seja formada por viajantes, enquanto o Flamengo conta com uma base consolidada de torcedores locais.
— A torcida do Flamengo esgotou os seus ingressos logo no primeiro dia. Mengão dentro e fora de campo — disse Luiz Henrique, morador de Niterói, no Rio, que veio para Brasília.
