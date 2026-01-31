O ex-jogador e comentarista Roger Flores criticou o gramado do estádio Mané Garrincha, que vai receber a final da Supercopa entre Flamengo e Corinthians no próximo domingo (1°). A expectativa para a partida já agita os torcedores em todo Brasil.

continua após a publicidade

No programa "Seleção Sportv", Roger Flores elogiou os gramados do futebol brasileiro, mas fez um alerta sobre o palco da final entre Flamengo e Corinthians.

➡️Atitude de Varela irrita torcedores do Flamengo: 'Não se ajuda'

➡️Atuação de Wesley, ex-Flamengo, vira debate na Europa: 'Cada vez mais'

- A gente teve uma rodada de Campeonato Brasileiro com gramados espetaculares, e a gente vai para um jogo mais glamouroso, que é a final da Supercopa do Brasil entre Flamengo e Corinthians, os dois campeões nacionais do ano passado, em um gramado horroroso! É uma vergonha o estádio de Brasília ter essas condições de gramado - desabafou Roger Flores.

continua após a publicidade

➡️Torcida do Flamengo manda recado a Michael após rescisão de contrato

Mané Garrincha vai receber Flamengo x Corinthians (Foto: Miguel Pessoa/CÃ³digo 19/Gazeta Press)

Flamengo x Corinthians: CBF aumenta premiação da Supercopa Rei

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) aumentou a premiação da Supercopa Rei, que será disputada por Flamengo e Corinthians neste domingo (1), em Brasília. Os dois clubes receberão R$ 6,35 milhões. O valor conta com um acréscimo de R$ 300 mil em comparação com a edição de 2025, quando o time carioca bateu o Botafogo na final.

O vencedor da partida de domingo, às 16h (de Brasília), no Estádio Mané Garrincha, receberá um bônus de US$ 1 milhão (Cerca de R$ 5,23 milhões) da Conmebol, que incentiva a disputa da Supercopa.

continua após a publicidade

Com a conquista da taça do Brasileirão em 2025, o Flamengo, que no mesmo ano também venceu a Libertadores, assegurou a vaga para a Supercopa de 2026. Já o Corinthians se classificou pelo título da Copa do Brasil, ao vencer o Vasco na decisão.

🤑 Aposte na vitória do Flamengo ou do Corinthians na Supercopa! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas