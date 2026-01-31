Ex-Palmeiras crava resultado de Flamengo x Corinthians pela Supercopa

Flamengo e Corinthians se enfrentam neste domingo (1), às 16h (de Brasília), no Estádio Mané Garrincha, pela final da Supercopa do Brasil. Ao analisar o confronto decisivo, o ex-jogador Edu Dracena palpitou em uma vitória convincente do clube Rubro-Negro.

Durante o programa "Jogo Aberto", da Band, na última sexta-feira (30), o atual comentarista cravou uma vitória do Flamengo por três a zero na final da Supercopa. Além dele, os jornalistas, João Pedro Sgarbi e João Paulo Cappellanes, além de Renata Fan, Ronaldo Giovanelli e Marco Aurélio Cunha, também palpitaram os resultados da decisão.

Edu Dracena: Flamengo 3 x 0 Corinthians

Sgarbi: Flamengo 3 x 1 Corinthians

Capellanes: Flamengo 2 x 0 Corinthians

Marco Aurélio Cunha: Flamengo 2 x 1 Corinthians

Ronaldo Giovanelli: Flamengo 0 x 2 Corinthians

Renata Fan: Flamengo 2 x 1 Corinthians

Final da Supercopa do Brasil

Flamengo e Corinthians decidem o primeiro título da temporada de 2026 do futebol nacional neste domingo (1). O jogo acontecerá em Brasília, no Estádio Mané Garrincha, às 16h.

O clube rubro-negro chega a decisão após o título do Campeonato Brasileiro de 2025. Por outro lado, o Timão disputa a taça por ser o atual campeão da Copa do Brasil.

