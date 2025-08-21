menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFortaleza

Agenda do Fortaleza hoje (21/08/2025); curtinhas do L!

Time se reapresenta nesta quinta-feira (21)

Partida entre Vélez Sarsfield e Fortaleza, pela Copa Libertadores (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)
Foto-Esau-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Esaú Pereira de Souza
Fortaleza (CE)
Dia 21/08/2025
04:00
O Fortaleza perdeu para o Vélez Sarsfield-ARG por 2 a 0 na última terça-feira (19). Com isso, o Tricolor está eliminado da Copa Libertadores. O time se reapresenta nesta quinta-feira (21) e volta a campo no domingo (24), contra o Mirassol, pelo Brasileirão.

Agenda

O Fortaleza perdeu para o Vélez Sarsfield-ARG por 2 a 0 na última terça-feira (19), fora de casa, pela Copa Libertadores. Como os times empataram por 0 a 0 na ida, o Leão foi eliminado do torneio.

O time faz sua reapresentação na manhã desta quinta-feira (21). A equipe volta a campo no domingo (24), em casa, contra o Mirassol. A bola rola às 18h30 (de Brasília).

Partida entre Vélez Sarsfield e Fortaleza, pela Copa Libertadores (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)
Futebol de base

O sub-17 empatou por 0 a 0 o Fluminense, pelo Brasileirão. A categoria volta a campo no sábado (23), contra o Ferroviário, pelo Estadual. A bola rola às 15h (de Brasília).

O sub-20 superou o América-RN por 2 a 0, pela Copa do Nordeste. O adversário nas quartas será o Retrô, com data a ser definida.

Futebol feminino

O Fortaleza visitou o Botafogo na última sexta-feira (15) e, após 1 a 1 no tempo normal, perdeu por 5 a 3 nos pênaltis. Com isso, o time foi eliminado da Série A2 do Campeonato Brasileiro Feminino.

Como a equipe cearense alcançou as semifinais da competição, as Leoas garantiram o inédito acesso à Primeira Divisão.

Próximos jogos do Fortaleza

  1. 24/08 - 18h30 - Fortaleza x Mirassol - Campeonato Brasileiro
  2. 31/08 - 20h30 - Internacional x Fortaleza - Campeonato Brasileiro
  3. 14/09 - a definir - Fortaleza x Vitória - Campeonato Brasileiro
  4. 21/09 - a definir - Palmeiras x Fortaleza - Campeonato Brasileiro
  5. 28/09 - a definir - Fortaleza x Sport - Campeonato Brasileiro

