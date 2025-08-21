Agenda do Fortaleza hoje (21/08/2025); curtinhas do L!
Time se reapresenta nesta quinta-feira (21)
O Fortaleza perdeu para o Vélez Sarsfield-ARG por 2 a 0 na última terça-feira (19). Com isso, o Tricolor está eliminado da Copa Libertadores. O time se reapresenta nesta quinta-feira (21) e volta a campo no domingo (24), contra o Mirassol, pelo Brasileirão.
Agenda
O Fortaleza perdeu para o Vélez Sarsfield-ARG por 2 a 0 na última terça-feira (19), fora de casa, pela Copa Libertadores. Como os times empataram por 0 a 0 na ida, o Leão foi eliminado do torneio.
O time faz sua reapresentação na manhã desta quinta-feira (21). A equipe volta a campo no domingo (24), em casa, contra o Mirassol. A bola rola às 18h30 (de Brasília).
Futebol de base
O sub-17 empatou por 0 a 0 o Fluminense, pelo Brasileirão. A categoria volta a campo no sábado (23), contra o Ferroviário, pelo Estadual. A bola rola às 15h (de Brasília).
O sub-20 superou o América-RN por 2 a 0, pela Copa do Nordeste. O adversário nas quartas será o Retrô, com data a ser definida.
Futebol feminino
O Fortaleza visitou o Botafogo na última sexta-feira (15) e, após 1 a 1 no tempo normal, perdeu por 5 a 3 nos pênaltis. Com isso, o time foi eliminado da Série A2 do Campeonato Brasileiro Feminino.
Como a equipe cearense alcançou as semifinais da competição, as Leoas garantiram o inédito acesso à Primeira Divisão.
Próximos jogos do Fortaleza
- 24/08 - 18h30 - Fortaleza x Mirassol - Campeonato Brasileiro
- 31/08 - 20h30 - Internacional x Fortaleza - Campeonato Brasileiro
- 14/09 - a definir - Fortaleza x Vitória - Campeonato Brasileiro
- 21/09 - a definir - Palmeiras x Fortaleza - Campeonato Brasileiro
- 28/09 - a definir - Fortaleza x Sport - Campeonato Brasileiro
