Torcida de time da Série C quer ‘filtrar’ torcedores com camisas do eixo; entenda

A principal torcida organizada do Maringá, Força Maringaense, anunciou quer vai impedir camisas de outros clubes em seu setor no estádio Willie Davids. A medida começou a valer desde a segunda rodada da Série C do Brasileiro, disputada no último domingo (20), diante do São Bernardo.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A ação da torcida consiste em fazer uma triagem nas portarias do setor descoberto da praça esportiva e impedir que torcedores entrem no espaço sem estar com a camisa do Maringá ou da organizada. Para isso, a ideia é formar um cordão de isolamento e pedir para pessoas que tiverem com a camisa de outros times troquem de lugar no estádio. A torcida garante que essa ação "será pacífica e sem nenhum tipo de violência"

De acordo com a Força Maringaense, a atitude foi tomada após conversas com um batalhão da Polícia Militar-PR e visa "um lugar mais seguro e sem violência no estádio, tendo em vista que os principais focos e únicos de confusão que ocorre na arquibancada são por causa de camisas de outros times e pessoas que não respeitam os demais torcedores fiéis do nosso Maringá FC".

continua após a publicidade

Já a diretoria do Maringá disse que "não está alinhada" com a medida da organizada. Em nota oficial, o clube reiterou que é a favor "sempre a orientação e conscientização", além de dizer que não vai "aceitar imposições, constrangimentos e violência em nenhuma hipótese".

Por outro lado, o Dogão reconheceu que pode proibir a utilização de camisas de outros clubes "de forma oficial no futuro, se necessário" e justifica que "já acontece em diversos estádios por questões de segurança".

continua após a publicidade

Torcida organizada do Maringá no Willie Davids. Foto: Fernando Teramatsu/MFC

Norte do Paraná tem influência paulista

A região norte do Paraná, que tem Londrina e Maringá como as cidades mais populosas, possui forte influência paulista por conta da expansão do cultivo do café no final do século XIX, além da colonização na década de 1920.

Como consequência, as cidades têm bastante torcedores de Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo. Não por acaso, em 2005, o Paraná Clube vendeu os mandos de campo das partidas contra o quarteto na Série A - todas disputadas no Willie Davids. A prática também acontece no estádio do Café, em Londrina.

Dessa forma, a presença de camisas dessas equipe passa a ser natural em jogos do Maringá, clube novo e fundado em 2010, assim como do tradicional Tubarão, de 1956. Essa prática, contudo, tem sido coibida com o passar do tempo por iniciativas dos clubes ou das organizadas.

Confira a nota oficial da Força Maringaense, torcida do Maringá

"A Torcida Força Maringaense vem a público comunicar o funcionamento da ação de orientação aos torcedores que forem ao setor descoberto com camisetas de outros times.

Visando o respeito aos demais torcedores fiéis do clube, a Força Maringaense promove esta ação como forma de orientar o torcedor que não respeita as cores do clube e desrespeita a instituição Maringá Futebol Clube.

Como irá funcionar:

Formaremos um cordão na portaria da descoberta e todos os torcedores que passarem por lá deverão estar com as cores do Maringá ou com a camiseta do Maringá. Caso contrário, serão orientados a trocar de camiseta ou de setor.

Tal ação, foi uma decisão tomada após uma conversa com o batalhão de polícia militar, visando um lugar mais seguro e sem violência no estádio, tendo em vista que os principais focos e únicos de confusão que ocorre na arquibancada são por causa de camisas de outros times e pessoas que não respeitam os demais torcedores fiéis do nosso Maringá FC. Essa ação será pacífica sem nenhum tipo de Violência.

Agiremos com total respeito e demonstraremos a realidade para aquele torcedor que, ao ir ao jogo do Maringá Futebol Clube, desrespeita os torcedores, os jogadores, a comissão técnica, entre outras pessoas que trabalham no Maringá Futebol Clube.

Diretoria A.R.S.C.T.O Força Maringaense"

Veja a nota oficial do Maringá

"O Maringá Futebol Clube vem a público esclarecer e se posicionar a respeito de uma nota divulgada pela torcida organizada Força Maringaense, que mencionou a intenção de impedir o acesso de torcedores com camisas de outros clubes ao setor descoberto do Estádio Regional Willie Davids, nos jogos do MFC.

Nos últimos anos, o clube tem promovido diversas ações com foco na valorização de sua identidade, incentivando os torcedores a comparecerem ao estádio com a camisa do Maringá FC. Reforçamos, sempre que possível, a importância desse gesto como forma de apoio aos atletas e respeito à instituição.

É importante destacar que, em diversos estádios do país, medidas como a proibição do uso de camisas de clubes que não estejam em campo já são adotadas por questões de segurança. Inclusive, devido a alguns episódios isolados já ocorridos no Willie Davids envolvendo torcedores com camisas de outros clubes, o MFC estuda, em conjunto com os órgãos de segurança pública, a possibilidade de adotar essa medida de forma oficial no futuro, se necessário.

Contudo, reiteramos que a prioridade do Maringá FC será sempre a orientação e conscientização. Em nenhuma hipótese, aceitaremos atitudes de imposição, constrangimento, agressividade ou qualquer forma de violência contra torcedores dentro ou fora do estádio.

A informação divulgada pela torcida organizada não está alinhada com o posicionamento oficial do clube. Portanto, não será permitida nenhuma conduta que intimide torcedores em razão da vestimenta utilizada, assim como obrigá-lo a trocar de camisa ou mudar de setor, como diz a nota. Entendemos que todos os torcedores que forem ao estádio, podem ajudar a conscientizar pessoas a adotarem a nossa campanha e a cultura de Jogo do Maringá, Camisa do Maringá, desde que seja de forma pacífica!

Seguimos firmes na campanha, reforçando nossa identidade e fortalecendo o sentimento de pertencimento entre clube e torcida. Ressaltamos ainda que a camisa oficial do Maringá FC está disponível ao valor de R$ 89,90, acessível à grande maioria dos torcedores, e com preço abaixo da média praticada pelos clubes brasileiros.

Contamos com o apoio e respeito de todos para que o ambiente no estádio siga sendo familiar, acolhedor e seguro.

Att, Diretoria do Maringá FC".