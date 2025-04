Criciúma x Remo: onde assistir, horário e prováveis escalações

Ficha do jogo CRI REM 5ª Rodada Série B Data e Hora Sexta-feira, 25 de abril de 2025, às 19h (de Brasília) Local Heriberto Hülse, em Criciúma Árbitro Lucas Paulo Torezin Assistentes Roberto Rivelino dos Santos Junior e Andrey Luiz de Freitas Var Rodrigo Nunes de Sa Onde assistir

Criciúma e Remo se enfrentam nesta sexta-feira (25), às 19h (horário de Brasília), no Heriberto Hülse, em Criciúma. O confronto, válido pela terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, terá transmissão pelo Disney+ (streaming).

O Criciúma ocupa a 14ª colocação, com quatro pontos conquistados em quatro jogos — uma vitória, um empate e duas derrotas. A equipe marcou sete gols e sofreu cinco. A expectativa do clube é contar com o volante Zé Gabriel, recentemente contratado. O atacante Sassá, que já fez sua estreia, também deve estar à disposição.

O Remo, por sua vez, vive boa fase. A equipe venceu o Coritiba por 1 a 0 na última rodada e alcançou a quarta colocação, com oito pontos — duas vitórias e dois empates. O atacante Pedro Rocha é o grande destaque do time, com 14 partidas disputadas, oito gols marcados e duas assistências.

Pedro Rocha está em alta no Remo (Foto: Fernando Torres/AGIF)

Confira as informações do jogo entre Criciúma x Remo

✅ FICHA TÉCNICA

CRICIÚMA X REMO

SÉRIE B - 5ª RODADA

📆 Data e horário: sexta-feira, 25 de abril de 2025, às 19h (de Brasília)

📍 Local: Heriberto Hülse, em Criciúma

📺 Onde assistir: Disney+ (streaming)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CRICIÚMA: Tadeu; Willean Lepo, Lucas Ribeiro, Messias e Lucas Lovat; Juninho, Marcão e Jajá; Rafael Gava, Zé Hugo e Arthur Caíke.

REMO: Halls; Elias, Bernardo Schappo, Walisson Maia e Higor; João Vieira, Diego Torres (Arílson) e Jean Mora; Labandeira, Ruan Ribeiro e Poveda.