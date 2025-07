Mercado da bola: Fortaleza encaminha renovação com Lucas Sasha

O Fortaleza encaminhou a permanência do volante Lucas Sasha, que estava próximo de reforçar o Athletico. O atual vínculo do atleta com o Leão, que vale até dezembro de 2025, deve ser renovado pelo clube.

O Furacão apresentou interesse e chegou a ter um acerto com o jogador de 35 anos, mas recebeu inicialmente uma negativa do Tricolor. O Lance! apurou que, apesar da insistência do Athletico, o Fortaleza segue com o desejo de manter o meio-campista. Assim, os paranaenses encerraram as negociações.

O Athletico tinha a intenção de oferecer R$ 1,8 milhão pela transferência, com duas temporadas de contrato para o jogador. A equipe continua em busca de reforços para a disputa da Série B.

Lucas Sasha no Fortaleza

Com passagem pela base do Corinthians, Lucas Sasha se profissionalizou no Grêmio Barueri. Ele passou por Pinheiros-ES, São José-RS e Icasa antes de se transferir para o exterior. O meio-campista atuou na Itália (Cantarazo), Bulgária (CSKA Sofia e Ludogorets Razgrad), Israel (Hapoel Tel Aviv) e Grécia (Aris) até acertar com o Fortaleza em 2022.

Lucas Sasha tem mais de 100 jogos com o Fortaleza (Foto: Matheus Lotif/Fortaleza EC)

Sasha registra, ao todo, quatro gols e duas assistências em 121 jogos na sua passagem. Neste ano, o meio-campista entrou em campo 22 vezes e foi titular em 20.

O técnico Juan Pablo Vojvoda promoveu a titularidade de Sasha na derrota por 2 a 1 para o Bahia, pela Copa do Nordeste, na última quarta-feira (9). O volante atuou ao lado de Matheus Pereira, Pochettino e Martínez no meio-campo. Tal escalação ilustra que Sasha é uma peça recorrente no time do Pici.

