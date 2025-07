Criciúma x Ferroviária: onde assistir, horário e prováveis escalações

Criciúma e Ferroviária se enfrentam neste domingo (13), às 16h (de Brasília), no Estádio Heriberto Hülse, em Santa Catarina. O confronto, válido pela 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, terá transmissão pelo Disney+ (streaming) e ESPN (canal fechado). ➡️ Confira ao vivo o duelo no Disney +

O Cricíuma não vem fazendo uma volta de Série B de encher os olhos. O clube se encontra apenas na 15ª colocação com 17 pontos e próximo a zona de rebaixamento. O Tigre, aliás, não vence há três partidas, quando venceu o Amazonas em casa. Agora, ao lado de seus torcedores, o clube catarinense busca os três pontos para se distanciar da parte de baixo da tabela.

O Ferroviária, por sua vez, se encontra na mesma situação que seu oponente. A equipe do interior paulista está na 13ª posição com 18 pontos, apenas um a mais que o Criciúma. Fora de casa, o time quer o resultado positivo com o mesmo desejo de seu rival: se afastar da zona da degola.

Jogadores do Criciúma comemoram gol sobre o Paysandu pela Série B (Foto: Celso da Luz / CEC)

Confira as informações do jogo entre Criciúma x Ferroviária

✅ FICHA TÉCNICA

CRICIÚMA X FERROVIÁRIA

SÉRIE B - 16ª RODADA

📆 Data e horário: domingo, 13 de julho de 2025, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Heriberto Hülse, em Santa Catarina

📺 Onde assistir: Disney+ (streaming) e ESPN (canal fechado)

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ)

🚩 Assistentes: Raphael Carlos dos Reis (RJ) e Carlos Henrique de Souza (RJ)

🖥️ VAR: Marco Aurélio Fazekas Ferreira (MG)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CRICIÚMA: Alisson (Kauã Moroso); Zé Gabriel (Yan Souto), Rodrigo e Luciano Castán; Marcinho, Matheus Trindade, Guilherme Lobo, Jhonata Robert (Fellipe Mateus) e Felipinho; Diego Gonçalves e Nicolas. (Técnico: Eduardo Baptista)



FERROVIÁRIA: Dênis Júnior; Lucas Rodrigues, João Ramos, Ronaldo Alves e Edson Lucas; Alencar, Tárik, Thiago Lopes e Albano; Juninho (Igor Bolt) e Carlão. (Técnico: Vinícius Bergantin)