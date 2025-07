Ceará e Fortaleza voltam a duelar pela Série A após quase 3 anos

Depois de atuarem pelas quartas da Copa do Nordeste, o classificado Ceará e o eliminado Fortaleza voltam a focar na disputa do Campeonato Brasileiro. Os times disputarão o Clássico-Rei no próximo domingo (13), na Arena Castelão, pela 13ª rodada. A bola rola a partir das 20h30 (de Brasília). Este será o primeiro embate entre os rivais, na competição, desde 2022.

O último encontro aconteceu no dia 14 de agosto de 2022, pela 22ª rodada daquele Brasileirão. Na partida, que teve mando de campo alvinegro, o Tricolor venceu por 1 a 0. O gol foi marcado por Moisés, com assistência de Robson no lance. Em junho, no 1º turno, o Vovô triunfou pelo mesmo placar mínimo - Cléber balançou as redes.

O Fortaleza finalizou aquela Série A em oitavo lugar, com 55 pontos. O Leão esteve na zona de rebaixamento durante o início do campeonato, mas conseguiu escapar da queda com uma reação na campanha. O Ceará, por sua vez, foi rebaixado: terminou na 17ª posição, com 37 pontos.

No Brasileirão de 2025, Ceará e Fortaleza vivem momentos distintos. O Vovô tem 15 pontos e, na 12ª posição, está na briga pelas vagas na Copa Sul-Americana. O Tricolor, em 18º lugar, possui dez pontos e quer se distanciar da zona de rebaixamento.

Após dias de pausa por conta do Mundial de Clubes, os rivais cearenses terão a chance de retornar à disputa da Série A com um resultado positivo em clássico.

Ingressos para Fortaleza x Ceará

Os ingressos para o embate entre Fortaleza e Ceará, na Arena Castelão, já estão disponíveis. As compras podem ser realizadas pelos sites Leão Tickets e Vozão Tickets, além dos pontos de venda física. O Tricolor será o mandante do confronto.