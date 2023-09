– Aquelas pessoas que brigaram não representam o Fortaleza, os nossos valores. Eu estou envergonhado com aquilo. Venho aqui pedir desculpas para quem estava na arquibancada, estádio inteiro e até que acompanhou pela televisão, no Brasil e América do Sul. Fortaleza é um clube que tem pautado o seu trabalho no crescimento de gestão, gestão humanizada, que valoriza as pessoas, que tem trabalhos sociais e isso está totalmente na contramão. Essas pessoas estão na idade da pedra. São trogloditas, que não deveriam fazer parte do futebol. Peço aqui a ajuda da Secretaria de Segurança Pública do nosso Estado, do Ministério Público, que são sempre atuantes e parceiros institucionais, para que a gente possa identificar essas pessoas, para que elas não façam mais parte do jogo de futebol. Elas não são bem-vindas no Fortaleza – afirmou Marcelo, que acrescentou dizendo que alguns jogadores estavam preocupados no vestiário, após a partida, por terem familiares no mesmo ambiente.