Pouco antes de a bola rolar para Corinthians e Fortaleza, jogo de ida pela semifinal da Conmebol Sul-Americana, um princípio de incêndio assustou as pessoas que estavam na Neo Química Arena. A situação aconteceu no setor Norte, onde fica a Gaviões da Fiel, principal organizada do clube alvinegro. Sinalizadores estavam acesos quando começou a pegar fogo no local.