A jovem de 25 anos é asmática e inalou a fumaça que tomou parte do setor norte da Neo Química Arena no momento em que sinalizadores foram acesos e pegaram no plástico presente em algumas faixas, gerando o fogo, que foi rapidamente contido. Ainda assim, a corintiana desmaiou, bateu a cabeça e chegou a ser pisoteada por algumas pessoas. Ela foi atendida no gramado, já com a partida acontecendo, estando inconsciente, mas foi reanimada minutos depois.