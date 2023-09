O empate do Corinthians com o Fortaleza, na partida de ida da semifinal da Copa Sul-Americana, deixou parte da torcida corintiana irritada, que vaiou a equipe após o apito final. Após a partida, Vanderlei Luxemburgo não poupou elogios ao Leão do Pici e afirmou que as equipes estão em momentos diferentes.