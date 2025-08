Ingressos de Cruzeiro x Santos estão à venda: veja preços e como comprar

Os ingressos para o jogo Cruzeiro x Santos, domingo (10), às 18h30, no Mineirão, pela última rodada do turno do Campeonato Brasileiro, começam a ser vendidos para o cruzeirense não sócio do programa 5 Estrelas e para a torcida do clube santista às 12h deste sábado (2).

Os torcedores da Raposa fazem a compra pelo site ingresso.cruzeiro.com.br ou pelo app Cruzeiro Nação Azul, enquanto a comercialização para os torcedores do Santos é feita pelo site baladapp.com.br ou pelo aplicativo BaladAPP. Há limite de venda de dois ingressos por CPF.

A venda dos bilhetes começou na sexta-feira (1º) apenas para os sócios do programa 5 Estrelas. O resgaste do ingresso é feito pelo app Cruzeiro Nação Azul ou pelo site socio.cruzeiro.com.br.

Todos os torcedores maiores de 16 anos, inclusive os do Santos, têm de cadastrar a biometria facial para ter acesso ao Mineirão. O cadastramento, obrigatório e único, é feito pelo site suacara.cruzeiro.com.br. As crianças e adolescentes menores de 16 anos não terão essa obrigatoriedade, podendo acessar o Mineirão com a apresentação do ingresso via QR Code, junto com o documento de identificação.

Cruzeiro e Santos não jogam no Mineirão desde 2019 (Fábio Barros/Agência F8)

O espaço destinado aos torcedores santistas será o Setor Roxo Superior Visitante (Portão A), no valor de R$ 170,00 a inteira e R$ 85,00 a meia. Não haverá venda física nas bilheterias do Mineirão. O acesso é pelo portão 3 do Ginásio Mineirinho, na avenida Chafir Ferreira. Deste local, o torcedor visitante segue até a Via de Integração para acessar a Esplanada do Mineirão e o Portão A do estádio.

Veja o preço dos ingressos para Cruzeiro x Santos:

Amarelo (Superior e Inferior) - Inteira: R$ 110,00 / Meia: R$ 55,00

Laranja (Superior e Inferior) - Inteira: R$ 110,00 / Meia: R$ 55,00

Vermelho (Superior) - Inteira: R$ 170,00 / Meia: R$ 85,00

Vermelho (Inferior) - Inteira: R$ 190,00 / Meia: R$ 95,00

Roxo (Superior) – Inteira: R$ 170,00 / Meia: R$ 85,00

Roxo (Inferior) - Inteira: R$ 250,00 / Meia: R$ 125,00

Camarote Vermelho - Inteira: R$ 400,00 / Meia: R$ 200,00

Como chegar ao Mineirão

