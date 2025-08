O Grêmio encara o Fluminense, neste sábado (2), às 21h, no Maracanã, em partida válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para esse jogo, o técnico Mano Menezes não poderá contar com dois titulares que cumprem suspensão pelo terceiro cartão amarelo: o lateral esquerdo Marlon e o ponta Cristian Olivera.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Grêmio

Lucas Esteves é o substituto natural de Marlon na lateral esquerda. Na ponta direita, Pavón ganha nova oportunidade como titular. Alysson, novamente, deve iniciar centralizado, com Riquelme pelo lado esquerdo.

Outras mudanças acontecem por motivos clínicos

Mas as mudanças do Grêmio não param por aí. Com a lesão muscular de Gustavo Martins, na vitória por 2 a 1 sobre o Fortaleza, na última terça-feira (29), na Arena do Grêmio, outra improvisação deve acontecer na lateral direita, com a entrada do volante Camilo. João Lucas é a única alternativa de ofício à disposição de Mano.

continua após a publicidade

No meio-campo, Villasanti deve ser preservado, assim como aconteceu na derrota por 1 a 0 para o Palmeiras, no último sábado (26), no Allianz Parque. O volante paraguaio sofre com dores no abdômen. Alex Santana e Edenilson são as opções.

A provável escalação do Grêmio para enfrentar o Fluminense tem Tiago Volpi; Camilo, Wagner Leonardo, Kannemann e Lucas Esteves; Dodi e Alex Santana (Edenilson); Pavón, Alysson e Riquelme; Braithwaite. Apresentados nesta semana, Balbuena e Carlos Vinícius estreiam apenas na próxima rodada, contra o Sport, no dia 10, na Arena do Grêmio.

continua após a publicidade

Como chegam Fluminense e Grêmio

O confronto entre Fluminense e Grêmio, que marca o reencontro de Renato Portaluppi e Mano Menezes com seus ex-clubes, é direto no meio da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. O Tricolor Carioca, que vem de quatro derrotas consecutivas no Brasileirão, é o 12º colocado, com 20 pontos. Mesma pontuação do Tricolor Gaúcho, que é o 14º, com um jogo a mais do que o adversário — 16 a 15.