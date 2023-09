O Fortaleza não se abalou com a festa feita pela torcida do Corinthians, conseguiu se impor nos minutos iniciais e abriu o placar após falhas de Fábio Santos e Cássio no escanteio. O Corinthians não se abalou, assumiu o controle do primeiro tempo e buscou o empate após boa jogada de Renato Augusto com Yuri Alberto.