A boa arrancada na volta do Campeonato Brasileiro deu uma melhorada nas perspectivas coloradas para a competição. Com base nas 17 primeiras rodadas, projeção do Lance! indica as probabilidades do Internacional. Os números indicam que o Alvirrubro está cada mais afastado da zona de rebaixamento e mais próximo de ficar na primeira página da tabela, mesmo que o G4 seja ainda um sonho distante. Ao mesmo tempo, comparamos a evolução do Inter da 11ª para a 14ª e, agora, para a 17ª. Veja a evolução das chances.

Neste domingo (3), o time do técnico Roger Machado enfrenta o São Paulo, pela 18ª rodada do Brasileirão. A partida acontece às 20h30min (de Brasília), no estádio Beira-Rio.

Como o Inter evoluiu

O Colorado terminou a 11ª rodada com 11 pontos, um a mais do que o Fortaleza, que era o 17º. Três rodadas depois, estava com 14 pontos na 14ª colocação. Agora, após a 17ª, às vésperas da 18ª, a equipe de Roger Machado figura na décima posição, com 21 pontos.

O que não mudou muito, são as chances de terminar a competição no G4. A seis rodadas, a probabilidade era de 4,3%. Três jogos depois, o percentual havia caído para 3,65%. Agora, melhorou um pouco, mas ainda é baixo: 6,22%.

Por outro lado, os riscos de cair são cada vez menores. Se o Colorado entrou na 12ª rodada com 29,5% de entrar no Z4 – entrou temporariamente após a derrota por 2 a 0 para o Atlético-MG, ficando ali durante a parada para o Mundial de Clubes –, agora, por conta das três vitórias e um empate nas últimas quatro rodadas, o índice foi a 11,96%.

G4 5º a 12º 13º a 16º Z4 11ª rodada 4,3% 35,3% 31% 29,5% 14ª rodada 3,65% 37,19% 32,35% 26,8% 17ª rodada 6,22% 53,67% 28,15% 11,96%