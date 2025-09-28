menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Nacional

Torcedores do Corinthians e Flamengo entram em confronto nos arredores de Itaquera

Equipes se enfrentam pelo Brasileirão

Ulisses Lopresti
São Paulo (SP)
Thiago Braga
São Paulo (SP)
Dia 28/09/2025
19:12
Briga ocorreu nos arredores da Neo Química Arena
Briga ocorreu nos arredores da Neo Química Arena
  • Matéria
  • Mais Notícias

Torcedores do Corinthians e do Flamengo entraram em confronto nos arredores da Neo Química Arena antes do duelo entre as equipes pelo Brasileirão, neste domingo (28), às 20h30 (de Brasília). A Guarda Civil Metropolitana (GCM) e o Choque precisaram ser acionados.

Segundo informações da Trivela, cerca de 15 torcedores do Corinthians foram até o setor dos visitantes e arremessaram pedras nos flamenguistas, que estavam em maior número, aproximadamente o dobro, e revidaram. A GCM, responsável pela segurança do evento, dispersou o tumulto com balas de borracha e gás lacrimogêneo. Pouco depois, a Tropa de Choque da Polícia Militar chegou ao local. Não há registros de feridos nem de detidos.

Briga aconteceu próximo ao portão de entrada dos flamenguistas
Briga aconteceu próximo ao portão de entrada dos flamenguistas. Nenhum torcedor foi detido e não há registro de feridos

Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Clima de apreensão

A partida mobilizou atenção especial da Polícia Militar de São Paulo. As organizadas de Corinthians e Flamengo são adversárias, e o clássico é visto como uma partida de risco. No caminho para a Neo Química Arena, foram estendidas faixas com ameaças, como "Sejam bem vindos depois da ponte, cuidado com as janelas" e "Cadê a escolta".

Provocações dos torcedores do Corinthians no caminho da Neo Química Arena
Faixas expostas no caminho da Neo Química Arena em tom de ameaça aos flamenguistas

Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Antecedentes violentos

Em outubro de 2024, torcedores organizados de Corinthians e Flamengo entraram em confronto na véspera do duelo entre as equipes na Copa do Brasil. Na ocasião, as brigas aconteceram em dois pontos da cidade, na Rodovia Presidente Dutra, e novamente, nos arredores da Neo Química Arena.

Ônibus dos flamenguistas foram apedrejados e as forças de segurança usaram bombas de efeito moral e gás de pimenta para dispersar os vândalos.

