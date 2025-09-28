Torcedores do Corinthians e Flamengo entram em confronto nos arredores de Itaquera

Torcedores do Corinthians e do Flamengo entraram em confronto nos arredores da Neo Química Arena antes do duelo entre as equipes pelo Brasileirão, neste domingo (28), às 20h30 (de Brasília). A Guarda Civil Metropolitana (GCM) e o Choque precisaram ser acionados.

continua após a publicidade

Segundo informações da Trivela, cerca de 15 torcedores do Corinthians foram até o setor dos visitantes e arremessaram pedras nos flamenguistas, que estavam em maior número, aproximadamente o dobro, e revidaram. A GCM, responsável pela segurança do evento, dispersou o tumulto com balas de borracha e gás lacrimogêneo. Pouco depois, a Tropa de Choque da Polícia Militar chegou ao local. Não há registros de feridos nem de detidos.

Briga aconteceu próximo ao portão de entrada dos flamenguistas. Nenhum torcedor foi detido e não há registro de feridos (Foto: Thiago Braga/Lance!)

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Clima de apreensão

A partida mobilizou atenção especial da Polícia Militar de São Paulo. As organizadas de Corinthians e Flamengo são adversárias, e o clássico é visto como uma partida de risco. No caminho para a Neo Química Arena, foram estendidas faixas com ameaças, como "Sejam bem vindos depois da ponte, cuidado com as janelas" e "Cadê a escolta".

continua após a publicidade

Faixas expostas no caminho da Neo Química Arena em tom de ameaça aos flamenguistas (Foto: Reprodução/X/Sccpnews)

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Antecedentes violentos

Em outubro de 2024, torcedores organizados de Corinthians e Flamengo entraram em confronto na véspera do duelo entre as equipes na Copa do Brasil. Na ocasião, as brigas aconteceram em dois pontos da cidade, na Rodovia Presidente Dutra, e novamente, nos arredores da Neo Química Arena.

Ônibus dos flamenguistas foram apedrejados e as forças de segurança usaram bombas de efeito moral e gás de pimenta para dispersar os vândalos.