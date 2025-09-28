Flamengo deve repetir escalação diante do Corinthians

Apesar do desgaste pela classificação difícil na Libertadores, o Flamengo deverá ter praticamente força máxima diante do Corinthians neste domingo (28), pela 25ª rodada do Brasileirão. A partida na Neo Química Arena começa às 20h30 (de Brasília).

continua após a publicidade

➡️Flamengo desmente rumores de festa após classificação na Libertadores; veja

O time rubro-negro voltará a campo menos de três dias após superar o Estudiantes nos pênaltis, em La Plata. E o desgaste físico dos jogadores é uma preocupação, tanto que os titulares tiveram um único treino com bola desde o jogo na Argentina — os reservas também fizeram uma atividade em solo argentino na sexta-feira.

Apesar disso, o técnico Filipe Luís deverá colocar o máximo de titulares possível neste domingo. Isso porque o Brasileirão é prioridade na temporada para o Flamengo, e o time voltará a jogar pela Libertadores apenas no dia 22 de outubro.

continua após a publicidade

A provável escalação rubro-negra para encarar o Corinthians deve ter Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho, Saúl e De Arrascaeta; Samuel Lino, Gonzalo Plata e Pedro.

— Sabemos que temos tempo curto entre os jogos, que temos dois grandes campeonatos. Avançamos na Libertadores, agora foco total no Brasileiro. Temos que vencer, e a torcida pode esperar que a gente vai com tudo — disse Luiz Araújo nesse sábado.

continua após a publicidade

Flamengo precisa vencer para garantir liderança

Líder do Brasileirão, com 51 pontos, o Flamengo precisa vencer o Corinthians para não correr o risco de perder a ponta da tabela, já que o time pode ser ultrapassado pelo Palmeiras neste domingo. A equipe alviverde tem 49 pontos, mas um jogo a menos que o rubro-negro. O time paulista encara o Bahia, em Salvador, a partir das 16h.