Corinthians sofreu a maior goleada de sua história na Neo Química Arena, perdendo para o Flamengo por 5 a 1.

O dia 18 de outubro de 2020 ficou marcado negativamente para o torcedor corinthiano. Pela 17ª rodada do Brasileirão, o Corinthians recebeu o Flamengo na Neo Química Arena e acabou sofrendo a maior goleada de sua história no estádio: 5 a 1. O resultado expôs as fragilidades da equipe comandada por Vagner Mancini, que havia acabado de assumir o comando técnico, e fortaleceu o Rubro-Negro de Domènec Torrent, que se recolocava na disputa pelo título. O Lance! relembra Corinthians 1 x 5 Flamengo no Brasileirão 2020.

O duelo começou equilibrado, com chances para ambos os lados, mas logo a qualidade do elenco flamenguista fez a diferença. Éverton Ribeiro, maestro do time, comandou as ações ofensivas, auxiliado por Vitinho, Bruno Henrique e Pedro, enquanto o Corinthians tinha dificuldade para reagir.

Apesar do esforço de jogadores como Otero e Mateus Vital, o Timão foi dominado na segunda etapa. A defesa alvinegra sofreu com a velocidade e movimentação dos atacantes rubro-negros, enquanto o goleiro Hugo Souza, revelação do Fla, apareceu em momentos decisivos para evitar uma reação corinthiana.

O placar elástico de 5 a 1 não apenas entrou para a história como a maior derrota do Corinthians em sua arena inaugurada em 2014, mas também simbolizou a disparidade técnica entre as equipes naquele momento. Para o Flamengo, foi a confirmação de sua força ofensiva e de sua candidatura ao título; para o Corinthians, um duro golpe em um campeonato que se desenhava complicado.

Corinthians 1 x 5 Flamengo no Brasileirão 2020

O jogo: equilíbrio inicial, domínio rubro-negro depois

O Corinthians começou bem, criando oportunidades com Everaldo e Otero. Mas aos 36 minutos, Éverton Ribeiro subiu mais que a defesa e abriu o placar para o Flamengo, de cabeça, após cruzamento de Filipe Luís. Pouco depois, Camacho acertou o travessão, em uma das poucas chances claras do Timão.

No segundo tempo, a partida desandou para os donos da casa. Logo aos 6 minutos, Vitinho recebeu de Éverton Ribeiro e ampliou com um belo chute cruzado. Aos 12, em escanteio, o zagueiro Natan fez o terceiro. O Corinthians ainda diminuiu com Gil, de cabeça, mas não conseguiu resistir à avalanche rubro-negra.

Aos 22 minutos, Bruno Henrique marcou o quarto gol após contra-ataque veloz. E, no fim, aos 36, Diego Ribas entrou em cena para marcar um golaço, fechando a goleada em 5 a 1 e calando de vez a torcida corinthiana.

Ficha técnica - Corinthians 1 x 5 Flamengo no Brasileirão 2020

Data: 18/10/2020 (domingo), 16h

18/10/2020 (domingo), 16h Competição: Campeonato Brasileiro – 2020 (17ª rodada)

Campeonato Brasileiro – 2020 (17ª rodada) Estádio: Neo Química Arena, São Paulo (SP)

Neo Química Arena, São Paulo (SP) Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)

Corinthians

Cássio; Fagner, Marllon, Gil e Lucas Piton; Xavier; Camacho (Gabriel), Otero (Luan), Mateus Vital (Gustavo Mantuan) e Everaldo (Gustavo Silva); Mauro Boselli (Cazares).

Técnico: Vagner Mancini

Flamengo

Hugo; Isla, Gustavo Henrique (Gabriel Noga), Natan e Filipe Luís; Thiago Maia (Willian Arão), Gerson e Éverton Ribeiro (Ramon); Vitinho (Diego), Bruno Henrique e Pedro (Lincoln).

Técnico: Domènec Torrent

Gols

36’/1ºT – Éverton Ribeiro (Flamengo) – 0x1

6’/2ºT – Vitinho (Flamengo) – 0x2

12’/2ºT – Natan (Flamengo) – 0x3

17’/2ºT – Gil (Corinthians) – 1x3

22’/2ºT – Bruno Henrique (Flamengo) – 1x4

36’/2ºT – Diego (Flamengo) – 1x5

Consequências da partida

O resultado deixou o Corinthians em 14º lugar, com apenas 18 pontos, evidenciando a necessidade urgente de evolução sob o comando de Vagner Mancini. Para o Flamengo, a vitória fora de casa representou a consolidação de sua reação no campeonato, com um futebol de alto nível e protagonismo de Éverton Ribeiro, peça-chave também na Seleção Brasileira naquele período.

A goleada entrou para a história não apenas como a maior derrota do Corinthians em sua arena, mas como um marco da força ofensiva do Flamengo de Dome Torrent, que, mesmo contestado, mostrou naquele jogo todo o potencial do elenco rubro-negro.