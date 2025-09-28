O técnico do Flamengo foi expulso ainda no primeiro tempo, afetando a equipe.

O Campeonato Brasileiro de 2016 vivia um momento de intensa disputa pelo G4 quando Corinthians e Flamengo se enfrentaram no dia 3 de julho, na Arena Corinthians, pela 13ª rodada. Com apenas dois pontos separando as equipes na tabela, o duelo tinha clima de decisão antecipada. O Timão, embalado, buscava se firmar entre os primeiros colocados, enquanto o Flamengo tentava confirmar sua força como visitante. O Lance! relembra Corinthians 4 x 0 Flamengo no Brasileirão 2016.

O público em Itaquera, mais de 32 mil torcedores, presenciou uma das atuações mais marcantes do Corinthians naquele campeonato. Comandado por Cristóvão Borges, o time entrou em campo com intensidade, disciplina tática e contou com uma tarde inspirada de Ángel Romero, que viria a se tornar o protagonista absoluto da partida.

O Flamengo, treinado por Zé Ricardo, até tentou equilibrar o confronto na primeira etapa, mas pecou nas finalizações e viu sua defesa ruir diante da velocidade e objetividade corinthiana no segundo tempo. A expulsão do treinador rubro-negro ainda na etapa inicial refletiu a tensão e a dificuldade da equipe em segurar a pressão do adversário.

No segundo tempo, o Corinthians deslanchou. Romero marcou duas vezes, enquanto Guilherme e Rildo completaram a goleada, em um triunfo que devolveu o time paulista à vice-liderança do campeonato. O resultado também consolidou o estádio de Itaquera como um verdadeiro caldeirão, onde o Timão costumava impor sua força contra qualquer rival.

Corinthians 4 x 0 Flamengo no Brasileirão 2016

O jogo: domínio corinthiano após equilíbrio inicial

O primeiro tempo foi mais equilibrado, com as duas equipes se alternando no ataque. O Corinthians, apesar de criar boas chances, encontrava dificuldades na armação, enquanto o Flamengo ameaçava em contra-ataques, apostando em Guerrero e Marcelo Cirino. Ainda assim, o placar permaneceu zerado até o intervalo.

Na volta para o segundo tempo, o panorama mudou completamente. Aos 14 minutos, Ángel Romero abriu o placar em jogada rápida, inflamando a torcida alvinegra. Pouco depois, as alterações de Cristóvão Borges fizeram efeito imediato: Guilherme, que entrara no lugar de Luciano, ampliou aos 32, e dois minutos depois foi a vez de Rildo, recém-recuperado de lesão, marcar o terceiro.

Com o Flamengo atordoado, Romero voltou a aparecer no fim: aos 43 minutos, aproveitou nova oportunidade e fechou a goleada por 4 a 0, coroando sua grande atuação e se aproximando do recorde de Guerrero como maior artilheiro estrangeiro da Arena Corinthians.

Ficha técnica - Corinthians 4 x 0 Flamengo no Brasileirão 2016

Data: 03/07/2016 (domingo), 16h

03/07/2016 (domingo), 16h Competição: Campeonato Brasileiro – 2016 (13ª rodada)

Campeonato Brasileiro – 2016 (13ª rodada) Estádio: Arena Corinthians, São Paulo (SP)

Arena Corinthians, São Paulo (SP) Árbitro: Heber Roberto Lopes (Fifa-SC)

Heber Roberto Lopes (Fifa-SC) Público: 32.577 pagantes (32.960 total)

32.577 pagantes (32.960 total) Renda: R$ 2.025.123,50

Corinthians

Cássio; Fagner, Pedro Henrique, Balbuena e Uendel; Bruno Henrique e Rodriguinho; Romero, Giovanni Augusto (Rildo), Marquinhos Gabriel (Maycon) e Luciano (Guilherme).

Técnico: Cristóvão Borges

Flamengo

Alex Muralha; Rodinei, Réver, Rafael Vaz e Jorge; Márcio Araújo, Willian Arão, Alan Patrick e Ederson (Éverton); Marcelo Cirino (Thiago Santos) e Guerrero.

Técnico: Zé Ricardo

Gols

14’/2ºT – Romero (Corinthians) – 1x0

32’/2ºT – Guilherme (Corinthians) – 2x0

34’/2ºT – Rildo (Corinthians) – 3x0

43’/2ºT – Romero (Corinthians) – 4x0

Consequências da partida

O resultado recolocou o Corinthians na vice-liderança do Brasileirão, com 25 pontos, aumentando a confiança do time sob o comando de Cristóvão Borges. Para Romero, aquele jogo foi simbólico: mostrou seu protagonismo em clássicos e fortaleceu sua relação com a torcida alvinegra.

Já o Flamengo saiu de Itaquera com um duro golpe. Apesar da presença de nomes de peso como Guerrero e Réver, a equipe não conseguiu reagir ao domínio corinthiano e viu a distância para os líderes aumentar. Ainda assim, o time rubro-negro terminaria o campeonato em boa posição, garantindo vaga na Libertadores.

A goleada por 4 a 0 entrou para a memória da Fiel como um dos grandes momentos da Arena Corinthians, símbolo da força do Timão em casa e da capacidade de decidir nos grandes jogos.