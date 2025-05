Torcedor do Colo-Colo é baleado na perna e outro é preso antes de jogo contra o Fortaleza

A presença de torcedores do Colo-Colo causou alvoroço nas ruas de Fortaleza, antes da partida pela Libertadores, realizada na terça-feira (6), vencida por 4 a 0 pelo Tricolor. Um torcedor foi baleado em assalto e outro acabou preso por furto

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Leão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fortaleza

O primeiro caso aconteceu na Avenida Pessoa Anta, na Praia de Iracema, na segunda-feira (5). O simpatizante da equipe chilena levou um tiro na perna durante um assalto, enquanto três torcedores que estavam com ele não ficaram feridos. A vítima relatou que teve um cordão roubado, e o caso será investigado pelo 34º Distrito Policial.

Já um chileno de 39 anos foi preso no mesmo dia, em um hotel, por furtar uma caixa com fogos de artifício de uma loja, no bairro Aerolândia. O homem, estava com mais torcedores do Colo-Colo, aproveitou o momento em que os dois atendentes não estavam presentes para furtar os itens.

continua após a publicidade

No período da noite que antecedeu o jogo, a torcida do clube foi ao hotel da delegação do Colo-Colo, na avenida Beira-Mar, e soltou rojões por um longo período. Segundo a Rádio Sport Chile, um dos rojões acertou a perna esquerda do zagueiro uruguaio Alan Saldivia, que foi atendido pelos médicos do Colo-Colo.

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Conmebol pune torcida do Colo-Colo

A torcida do Colo-Colo estava impedida de acompanhar o confronto na Arena Castelão. A punição é por conta da invasão de campo na partida válida pela 2ª rodada da fase de grupos, logo após a morte de dois torcedores nos arredores do Estádio Monumental.

continua após a publicidade

Dias depois, a Conmebol determinou que o clube atue cinco jogos de portões fechados em casa e outros cinco jogos como visitante sem torcida, além de pagar uma multa de R$ 450 mil. O jogo, que estava 0 a 0, foi suspenso, e o Fortaleza foi declarado vencedor.

Classificação da Libertadores

O Colo-Colo aparece na lanterna do grupo E, com apenas dois pontos em quatro jogos. Já o Fortaleza ocupa a segunda posição, com sete pontos, a mesma pontuação do líder Racing. O Atlético Bucaramanga é o terceiro, com cinco pontos.

Partida entre Fortaleza e Colo-Colo, pela Libertadores 2025. Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC

Agenda do Fortaleza

Após a goleada sobre o Colo-Colo, o Tricolor volta as suas atenções para o Campeonato Brasileiro. O próximo adversário será o Juventude, no sábado (10), na Arena Castelão. O Fortaleza busca uma vitória para deixar a zona de rebaixamento.