Torcedores do Colo-Colo morrem atropelados antes do jogo contra o Fortaleza

Duas pessoas morreram antes do duelo entre Colo-Colo e Fortaleza, nos arredores do Estádio Monumental, em Santiago. Segundo o portal chileno "La Tercera", algumas pessoas tentaram invadir o estádio e, no meio da confusão, um carro da polícia teria atropelado dois torcedores do time chileno.

Ainda de acordo com informações da imprensa chilena, as vítimas foram uma jovem de 18 anos e um menino, de 13. A morte dos torcedores gerou revolta dentro do estádio, e parte da torcida tentou invadir o gramado e arremessou objetos no gramado. A arbitragem paralisou o jogo por conta da confusão.

Invasão de campo em Colo-Colo x Fortaleza

No meio da etapa final, torcedores do Colo-Colo quebraram o vidro de proteção e começaram a invadir o campo. Jogadores dos mandantes tentavam acalmar os invasores, enquanto que os atletas do Fortaleza foram para o túnel.

Alguns torcedores começaram a deixar o campo, mas não havia perspectiva de retomar o embate, com diversas pessoas deixando o estádio. Pouco depois, os delegados da partida divulgaram que a partida estava atrasada e não suspensa.

Após mais de uma hora de indecisão, a Conmebol decretou o cancelamento do jogo. A partida estava empatada em 0 a 0 quando foi paralisada, aos 27 do segundo tempo.

