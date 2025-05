O Fortaleza derrotou o Colo-Colo-CHI por 4 a 0 na noite desta terça-feira (6), pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores de 2025. A partida aconteceu na Arena Castelão. Em boa atuação do ataque, Breno Lopes, Marinho, Deyverson e Lucero balançaram as redes.

Assim, o Fortaleza ocupa a segunda posição na chave, com sete pontos. O próximo compromisso pela Libertadores será no dia 13 (terça-feira), contra o Atlético Bucaramanga-COL, em casa. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília). Considerando os resultados no grupo, a equipe cearense estará classificada para as oitavas em caso de novo triunfo.

Fortaleza joga bem, domina e vence os chilenos

O Fortaleza entrou em campo no Castelão sabendo que teria pela frente uma das partidas mais importantes do ano. Precisando de uma vitória para seguir em busca da classificação, o clube começou pressionando o Colo-Colo.

Tentando superar a defesa rival, Mancuso finalizou sem perigo após boa jogada. O placar foi aberto em lance rápido pela esquerda: Breno Lopes recebeu de Bruno Pacheco, invadiu a área e chutou sem chances para o goleiro rival.

Minutos depois, pela direita, Marinho fez boa jogada e finalizou de fora da área para ampliar. Com tranquilidade, o Tricolor conseguiu o terceiro gol ainda na etapa inicial. Em escanteio, Deyverson aproveitou indecisão do arqueiro Cortés para balançar as redes,

O Leão retornou para o 2º tempo mantendo a mesma postura ofensiva. Cortés salvou chutes de Martínez e Breno Lopes, impedindo o quarto gol. Pouco inspirado, o Colo-Colo criou em chute desviado de Correa, com boa intervenção de João Ricardo.

Os visitantes chegaram a balançar as redes, mas o impedimento foi marcado. Após poucos segundos em campo, Yago Pikachu quase marcou, mas parou em Cortés. O arqueiro também salvou tentativa de Marinho. Mancuso chegou perto de concluir em grande jogada, mas a zaga cortou.

Os minutos finais tiveram um ritmo menor. Correa driblou a marcação e chutou, mas parou em João Ricardo. Em resposta, após passe de Pochettino, Pikachu ajeitou e Lucero fechou o placar: 4 a 0 e um Fortaleza que só depende de si para ir às oitavas.

✅ FICHA TÉCNICA

FORTALEZA 4 X 0 COLO-COLO-CHI

LIBERTADORES - FASE DE GRUPOS

🗓️ Data e horário: terça-feira, 06/05/2025 - 21h30

📍 Local: Arena Castelão, Fortaleza (CE)

🥅 Gols: Breno Lopes aos 25 min do 1º T, Marinho aos 30 min do 1º T, Deyverson aos 39 min do 1º T e Lucero aos 40 min do 2º T (FOR)

🟨 Cartões amarelos: Martínez, Deyverson, Bruno Pacheco (FOR); Amor, Aquino (COL)

🔴 Cartão vermelho: -

🟨 Árbitro: Jesus Valenzuela (VEN)

🚩 Assistentes: Tulio Moreno (VEN) e Erizon Nieto (VEN)

🏁VAR: Antonio Garcia (URU)

FORTALEZA (Técnico: Juan Pablo Vojvoda)

João Ricardo; Mancuso, Kuscevic, Gustavo Mancha e Bruno Pacheco; Lucas Sasha (Pol Fernández), Matheus Rossetto (Zé Welison) e Emmanuel Martínez (Pochettino); Marinho, Deyverson (Lucero) e Breno Lopes (Yago Pikachu).

COLO-COLO-CHI (Técnico: Jorge Almirón)

Cortés; Isla, Saldivia, Amor (Bolados), Vegas e Wienberg (Gutiérrez); Aquino (Alarcón), Pavez (Méndez), Vidal (Pizarro) e Cepeda; Javier Correa.