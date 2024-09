Tite rebate jornalista e nega contratação de Benedetto pelo Flamengo

Tite negou contratação de Dário Benedetto pelo Flamengo (Foto: Antonio Pereira/AGIF)







Publicada em 13/09/2024 - 11:46 • Rio de Janeiro (RJ)

Após a lesão de Pedro nos treinos da Seleção Brasileira, rumores sobre a contratação de mais um reforço para o Flamengo se intensificaram. De acordo com jornal argentino, o nome procurado por Tite foi Dário Benedetto, mas a informação foi negada pelo técnico após a classificação do Rubro-Negro na Copa do Brasil nesta quinta-feira (12).

- Nós estamos num momento que está em muita fake news e tem muita informação errada. A informação é mentirosa. Não estou dizendo que é mentiroso, mentiu. Eu gostaria de saber o nome da pessoa, até pra dar o ar pra todo mundo, porque é fácil dizer assim, ó, falaram, e aí todos vocês ficam envolvidos. - declarou Tite.

Ao ser questionado sobre o possível contato do Flamengo com o atacante de 34 anos, que rescindiu com o Boca Juniors, no mês de julho, e está atualmente sem clube, Tite reclamou de atitude do jornalista argentino que deu a informação.

- Mentiroso. Nem conheço o Benedetto. Joguei só contra. O campo vai falar, porque é a nossa lealdade. É de trazer para dentro de campo, de dar o treinamento possível. - completou o comandante.

O Flamengo garantiu a vaga nas semifinais após eliminar o Bahia por 2 a 0, no placar agregado. Nos próximos dias, no entanto, o Rubro-Negro terá dois jogos importantes. Pelo Brasileirão, o Clássico dos Milhões acontecerá no domingo, quando o Vasco enfrenta o Mais Querido pela 26ª rodada. Na próxima quinta-feira (19), nova decisão pro clube carioca, mas dessa vez contra o Peñarol pela Libertadores.

Arrascaeta foi o responsável pelo gol da vitória contra o Bahia (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

✅ FICHA TÉCNICA

Flamengo 1 x 0 Bahia - Copa do Brasil

Quartas de final (Volta)

🗓️ Data e horário: quinta-feira, 12 de setembro de 2024, às 21h45 (hora de Brasília)

📍 Local: Maracanã, em Rio de Janeiro (RJ)

🟨 Arbitragem: Braulio da Silva Machado (árbitro); Guilherme Dias Camilo e Alex Ang Ribeiro (auxiliares); Daiane Muniz (VAR).

⚽ Gol: Arrascaeta, 9'/2ºT (1-0)

FLAMENGO (Técnico: Tite)

Matheus Cunha; Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas (Varela); Evertton Araújo (Pulgar), Léo Ortiz, Gerson e Arrascaeta (Gabigol); Luiz Araújo (Allan) e Bruno Henrique (Matheus Gonçalves).

BAHIA (Técnico: Rogério Ceni)

Marcos Felipe; Arias, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba (Iago); Caio Alexandre, Jean Lucas, Cauly (Ademir) e Everton Ribeiro (Carlos De Pena); Thaciano (Rafael Ratão) e Everaldo (Luciano Rodríguez).