Botafogo pode ter retorno importante para confronto contra o Corinthians

Escrito por Lance! • Publicada em 13/09/2024 - 07:40 • Rio de Janeiro

Querendo manter a liderança do Brasileirão, o Botafogo poderá contar com um importante retorno para a partida contra o Corinthians, na noite deste sábado (14), no Nilton Santos.

Recuperado de lesão, o atacante Matheus Nascimento estará à disposição após quatro meses. O atacante sofreu um problema muscular. Outro jogador que está próximo do retorno é Júnior Santos, que poderá voltar daqui a algumas semanas. A expectativa é que o atacante volte a treinar de maneira mais intensa a partir do dia 15 de setembro.

Para a partida, que vai marcar o reencontro entre a torcida e o time no Nilton Santos após duas semanas, o Glorioso contará com um problema: suspenso, o treinador Artur Jorge não estará na beira do gramado pela primeira vez na passagem pelo clube carioca.

O português recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória contra o Fortaleza, por 2 a 0, pela 25ª rodada do Brasileirão. Com isso, o técnico deve ser substituído por seus dois auxiliares, Franclim Carvalho e João Cardoso, segundo informações do clube.