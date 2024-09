Jornalista critica técnico do São Paulo e faz previsão sobre a Libertadores

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 13/09/2024 - 11:25 • Rio de Janeiro

O empate sem gols entre Atlético-MG e São Paulo, na Arena MRV, que culminou na eliminação do time paulista na Copa do Brasil, teve um gosto amargo para o técnico Luis Zubeldía. Na opinião do jornalista Tiago Leifert, o esquema do treinador foi o grande culpado pela eliminação do Tricolor. O apresentador do 'TiaGOL' considera o sistema tático do técnico 'falido' e criticou a falta de ousadia em uma fase tão avançada da competição.

➡️Assista aos melhores momentos de Atlético-MG 0 x 0 São Paulo pela Copa do Brasil

- O esquema de um time tem que ser montado de forma que se consiga extrair o máximo do seu melhor jogador e dos outros. Do jeito que tá o esquema do Zubeldia no São Paulo, todo mundo fica nota 6. Não se tira o melhor do Lucas porque ele está sempre no sacrifício, o Luciano está com dificuldade de jogar, o Wellington Rato não conseguiu fazer absolutamente nada, o Calleri fica isolado lá na frente só tomando 'tijolada' - iniciou o jornalista.

Luis Zubeldia tecnico do São Paulo durante partida contra o Atletico-MG pela Copa Do Brasil 2024. (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

- Se o São Paulo teve 10 dias para treinar nesse esquema, ontem ele deveria ter apresentado uma performance mais refinada, mas isso não aconteceu. Ou seja, ele está insistindo em um esquema que talvez já esteja no limite, falido. A gente precisava de mais ontem, talvez ter mais gente lá na frente, arriscar mais, é mata-mata!!! Esse jeito de jogar que ele tá agarrado não vai funcionar contra o Botafogo. Além do mais, o Zubeldia sempre demora demais para mexer e é sempre trocando seis por meia dúzia... - concluiu.

➡️Tudo sobre o São Paulo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Com a eliminação, agora, o São Paulo deve ter a Libertadores como principal objetivo da temporada. O Tricolor está nas quartas de final da competição e enfrenta o Botafogo, líder do Brasileirão, pela vaga na semifinal. A partida acontece na última quarta-feira de outubro, dia 25.