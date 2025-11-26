Bareiro exalta vitória do Fortaleza: 'É para quem acredita'

O Fortaleza venceu o RB Bragantino por 1 a 0 na noite desta quarta-feira (26), fora de casa, valendo pela 36ª rodada do Brasileirão. Adam Bareiro, que marcou o gol do jogo, exaltou a reação do elenco nas últimas partidas.

— É muito difícil. Sofremos muito todo o ano, seguimos sofrendo. Estamos perto de conseguir o objetivo que queremos. Essa gente viajou três dias, como você falou, acreditando em nós. Nós acreditamos também. É como sempre falo, acho que o Fortaleza é para quem acredita - disse o atacante, que foi interrompido pela comemoração de Deyverson.

— Isto é família, é família. Todos estamos contentes, todos brigamos até o final. Que consigamos o objetivo final e, se não conseguirmos, vamos deixar tudo. Que essa gente fique tranquila, porque vamos deixar tudo - concluiu.

Partida entre RB Bragantino e Fortaleza, pelo Brasileirão (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

Em campo, o Fortaleza fez um 1º tempo de poucas chances. O Bragantino ficou com a bola, mas também não conseguiu ser efetivo. Os paulistas aumentaram a pressão na etapa final e, minutos depois, o Tricolor igualou as ações.

O tento saiu após jogada de Breno Lopes. Pochettino recebeu e acionou Lucas Crispim, que chutou para o gol. A bola desviou em Bareiro no meio do caminho e foi parar no fundo das redes.

Próximo jogo do Fortaleza

Após a vitória por 1 a 0 sobre o RB Bragantino, o Fortaleza voltará a campo no domingo (30), na Arena Castelão, contra o Atlético-MG. O duelo pela Série A terá início às 18h30 (de Brasília).

O Tricolor é o 18º colocado no torneio, com 37 pontos. O Vitória, primeiro clube fora da zona de rebaixamento, tem 39.