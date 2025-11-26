Festa da torcida do Flamengo transforma ruas de Lima em Rio de Janeiro

LIMA (PER) — Faltam três dias para a final da Libertadores, mas a torcida do Flamengo já marca presença em Lima, no Peru, onde o time decide o título continental contra o Palmeiras no próximo sábado (29). A Nação Rubro-Negra lotou ruas da cidade na noite desta quarta-feira (26) à espera da chegada da equipe na capital peruana.

Os torcedores do Mais Querido adotaram a Calle de las Pizzas (Rua das Pizzas em espanhol) como ponto de encontro nesses primeiros dias em Lima. Na terça-feira (25), os rubro-negros presentes na cidade se reuniram no local para assistir ao empate do Fla com o Atlético-MG.

A Nação mais uma vez tomou conta da rua e do quarteirão nesta quarta-feira (26) e seguirá de lá em caminhada até o hotel em que a delegação do Flamengo ficará hospedada. Os bares localizados na Calle de las Pizzas foram decorados com bandeiras e adereços rubro-negros. O Lance! está presente no local e registrou a festa.

Clima no Peru é de tranquilo

Semanas antes da final da Libertadores, a realização da partida entre Flamengo e Palmeiras em Lima foi colocada em cheque por conta da instabilidade política do Peru. O congresso peruano aprovou, no último dia 10 de outubro, a destituição da presidente Dina Boluarte por "incapacidade moral", dando lugar ao presidente-interino José Jerí.

A troca de comando gerou clima de tensão no país, sobretudo na capital. Milhares de protestantes ocuparam as ruas de Lima contra a decisão parlamentar e o novo governo. Manifestantes entraram em confronto com a polícia, deixando centenas de feridos e culminando em uma morte.

Jerí, então, decretou estado de emergência em Lima e na cidade de Callao por um mês, e a polícia peruana assumiu o controle da ordem com o apoio das Forças Armadas. A medida valeu até a última sexta-feira (21).

Na semana da final da Libertadores, porém, o clima é de tranquilidade. A tensão na capital do Peru diminuiu, e não há registros de protestos nos últimos dias, quando torcedores de Flamengo e Palmeiras vem chegando à cidade.

Torcida do Flamengo em Lima, capital do Peru (Foto: Lucas Bayer / Lance!)

Presidente do Flamengo quer conquistar peruanos

Não é só com o apoio de brasileiros que o Flamengo quer contar em Lima. O presidente do clube, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, compartilhou nesta quarta-feira (26) estratégias do Rubro-Negro para conquistar o público peruano.

Em painel no Summit Academy da CBF, em São Paulo, o dirigente afirmou que profissionais do marketing do clube estão na capital do Peru desde o início do mês. Ele acredita que a festa fora do Estádio Monumental de Lima é tão importante quanto a das arquibancadas.

— Nós temos profissionais de comunicação e de marketing que partiram para Lima 48 horas depois da nossa classificação. Nós temos tido contatos com as autoridades locais, com a Embaixada Brasileira, a confecção de material, em função do regramento da Fifa. É difícil fazer esse programa todo, então a gente já tinha tudo distribuído para fazer lá — declarou Bap.

— Mesmo quem, no entrando fisicamente no estádio, eu acredito que pode ser uma grande festa rubro-negra e verde. Vai ter muita gente em todas as áreas e também nessas áreas ditas neutras. Como é um evento distante, fora do Brasil, e não é barato para a maioria das pessoas, você vai ter um nível de pessoas lá que vão conviver amistosamente nessas áreas — completou.

