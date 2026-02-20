menu hamburguer
Cruzeiro

Com baixas e retornos, Cruzeiro fecha preparação para semifinal do Campeonato Mineiro

O Cruzeiro enfrenta o Pouso Alegre neste sábado (201)

Eduardo Statuti
Belo Horizonte (MG)
Dia 20/02/2026
15:14
Tite (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
imagem cameraTite (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
O Cruzeiro fechou na manhã desta sexta-feira (20) a preparação para enfrentar o Pouso Alegre pela partida de ida da semifinal do Campeonato Mineiro. Para o jogo no Manduzão, o técnico Tite não poderá contar com dois titulares do ataque.

Kaio Jorge não viajou com o restante do elenco, preservado por desgaste físico. Além dele, Arroyo também não estará no confronto. O atacante reclamou de um incômodo no joelho esquerdo e está fora do compromisso.

Por outro lado, Tite poderá contar com outros dois atletas de ataque. Recuperados, Kaique Kenji e Néiser Villareal estão à disposição do técnico. O Cria da Toca se recuperou de um estiramento ligamentar no tornozelo direito surpreendentemente rápido, e o colombiano superou um edema ósseo no pé direito.

Néiser Villareal (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
Néiser Villareal (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
Pouso Alegre x Cruzeiro

Com a melhor campanha da primeira fase do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro enfrentará o Pouso Alegre, na noite deste sábado (21), pelo jogo de ida da semifinal, no Manduzão, às 18h30 (de Brasília).

Apesar da classificação com a melhor campanha do Estadual, a pressão sobre o trabalho do técnico Tite ainda não amenizou. A Raposa fechou a primeira fase com cinco vitórias e três derrotas, na liderança do Grupo C.

Do outro lado, o Pouso Alegre se classificou como melhor segundo colocado. O time comandado por Danilo somou 13 pontos, com quatro vitórias, um empate e três derrotas. Na primeira fase, o Rubro-Negro venceu o duelo contra o Cruzeiro.

